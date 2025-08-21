Sanxenxo despedirá agosto en fiestas

Sanxenxo inicia este domingo sus fiestas patronales con la música, la tradición y la gastronomía como protagonistas. La concejala de Cultura y Eventos, Elena Torres, presentó ayer el programa en la escultura del Atlante ubicada en la Praza dos Barcos. La programación arranca el domingo con dos conciertos, a las 12.00 horas, Galifunk Brass en la Praza de Pascual Veiga y Herdanzas da Nosa Terra.

El lunes, 25 de agosto, día de San Ginés, Sanxenxo celebra el Día del Turista con una sardiñada en el recinto portuario con más de 500 kilos de sardinas a partir de las 12.00 horas. Una hora antes, en el entorno de la iglesia se podrá disfrutar de la Feria de Productos Artesanos. A las 13.00 horas la Praza de Pascual Veiga acoge el tradicional concierto de la Banda de Música de Sanxenxo. Ya a las 19.00 horas, se celebrará la misa y procesión con tirada de fuegos en honor a San Xenxo. A las 21.00 horas, la Asociación Abiñadoira actuará en la Praza de Pascual Veiga. A partir de las 22.30 horas, se celebra la verbena con Broken Peach y orquesta Fania Blanco Show en la Praza do Mar.

El jueves 28 la Praza de Fonte de Ramos acogerá el espectáculo de ópera ‘Querida Montserrat, Querido Lucciano’ y en la Praza de Pascual Veiga el día 30 se celebra el concierto de Cantos da Terra, a partir de las 12.00 horas.

El domingo 31 a mediodía, se celebrará la XXV Milla Urbana y el lunes 2 de septiembre la jornada estará dedicada a los más pequeños. La Praza de Fonte de Ramos se convierte en el epicentro de la diversión infantil con una fiesta de hinchables, de 11.30 a 13.30 y de 16.00 a 19.00 horas. A mediodía en el Paseo de Silgar habrá juegos populares y a las siete de la tarde llega la Fiesta de la Espuma a la Praza de Fonte de Ramos.

El martes, 3 de septiembre, a partir de las 12.00 horas comenzará el homenaje a la cebolla, producto estrella de la huerta de Sanxenxo con un showcooking a cargo de Pepe Solla, Rodrigo Valiente y los hermanos Visi en la Praza de Pascual Veiga. A las 21.00 horas, la Banda de Música de Sanxenxo ofrecerá un concierto en la misma ubicación. Habrá más música en la Rosa dos Ventos a cargo de Germán Prieto, y con el Grupo La Movida, en la Rúa dos Barcos. A las 22.00 horas será la procesión nocturna para recoger la imagen de Santa Rosalía.

El miércoles, 4 de septiembre, Día de Santa Rosalía, la jornada comienza con pasacalles y alboradas de Abiñadoira y la Banda de Música que coincidirá a las 10.00 horas con la apertura de los puestos de la XLII Feira da Cebola en el recinto portuario. A partir de las 12:30 horas se celebrará el acto de entrega de premios de las Cebolas de Ouro. El jurado, presidido por el alcalde y la concejala de Cultura, con representantes de colectivos de las siete parroquias se reunieron la semana pasada para decidir las Cebolas de Ouro 2025 que se darán a conocer en los próximos días. A las 19.00 horas habrá misa y procesión en honor a Santa Rosalía y después, concierto de la Banda de Música de Sanxenxo en la Praza de Pascual Veiga. A las 22.00 horas, procesión nocturna para recoger la imagen del Carmen y media hora después, verbena a cargo de las orquestas Olympus y Marbella en la Praza do Mar. A medianoche se celebra el habitual espectáculo pirotécnico en la Playa de Silgar.

El jueves, 5 de septiembre, coincidiendo con la festividad de la Virgen del Carmen, la jornada comenzará con pasacalles y alboradas de Os Gatiños de Portonovo y la Banda de Música de Sanxenxo. A las 13.00 horas, la Praza de Pascual Veiga acogerá un concierto de la Banda de Música de Sanxenxo. A las 19.00 horas se celebrará la misa y procesión marítima en honor a la Virgen del Carmen. A partir de las 22.30 horas, la Praza do Mar tendrá lugar la verbena con Trébol y Origen.