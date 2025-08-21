Toda la ría queda cerrada al marisqueo pero se reabren los polígonos de bateas

Las biotoxinas provocaron ayer nuevos movimientos en la actividad extractiva en la ría. Mientras la práctica totalidad de sus aguas quedaron cerradas al marisqueo desde A Barca hasta Ons salvo el fondo de la ría de Aldán, en Cangas, la mayor parte de los polígonos mejilloneros fueron abiertos por el Intecmar tras varios días de clausura. En concreto se reabrieron los situados ante el litoral de Poio.

Es todo lo contrario de lo que ocurre con los bancos de almejas. La clausura el día 15 de las zonas de explotación más próximas a A Barca se ha ampliado ahora a la totalidad de la ría, una medida que, pese a no ser infrecuente en esta época y tratarse de un fenómeno natural, impide trabajar al sector, que atraviesa unos duros momentos. También está cerrada buena parte de la ría de Vigo.

Por ello, las cofradías se dedican estos días a la siembra de 3,5 millones de cría de almeja, con el objetivo de que alcancen su talla comercial dentro de tres años. Es una operación que se repite periódicamente y que trata de hacer frente a la mortandad de 2024, un fenómeno del que aún no se ha recuperado el sector. Históricamente, los meses de julio y agosto han constituido para el marisqueo en la ría un momento capital a la hora de mejorar sus resultados anuales, pero este año la situación en la que se encuentran los bancos de la ría no es la mejor, a causa de la bajada en las cuotas y el crecimiento anómalo de las especies que allí habitan.