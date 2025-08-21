Protección Civil de Poio y la Guardia Civil recibirán la Medalla de Oro del municipio

El Concello de Poio ha iniciado el procedimiento para distinguir con la Medalla de Oro a los cuerpos de Protección Civil de Poio y de la Guardia Civil. Es una propuesta realizada por el alcalde, Ángel Moldes, «para trasladarles el agradecimiento y reconocimiento del vecindario de Poio por su incansable e importante labor en el municipio», según destacó ayer el gobierno local, después de que la propuesta fuera aprobada en la Comisión Informativa de Facenda.

La medalla del municipio es una de las distinciones más altas previstas en el Reglamento Municipal, y está dirigida a premiar servicios relevantes y excepcionales prestados en beneficio de la vida administrativa, cultural, artística, urbanística, industrial, o económica del municipio de forma desinteresada y altruista.

Desde el gobierno local ponen en valor las tres décadas de servicio de Protección Civil de Poio, «demostrando que son un ejemplo de como el trabajo en equipo y el altruismo pueden marcar la diferencia en la vida de las personas».

Actualmente la agrupación de Poio está compuesto por más de 35 personas voluntarias, «que entregan su tiempo para ayudar a los demás. Son los primeros que llegan en situaciones de emergencia, con los que siempre se puede contar para cualquier tipo de incidencia, desde inundaciones, hasta temporales, accidentes, extinción de incendios, pero también en todos los operativos de seguridad de citas culturales, lúdicas y deportivas en los que velan porque todo transcurra con normalidad y transmiten confianza y tranquilidad mientras ellos renuncia la disfrutar de ellos», subraya el gobierno local.

Además, también quiere ensalzar «el compromiso, la dedicación, la presencia y la colaboración permanente de la Guardia Civil con el municipio. Un cuerpo con una relación histórica (su comandancia provincial está en su territorio) y un arraigo importante en Poio, ofreciendo apoyo en emergencias, asistencia y prevención, para garantizar en todo momento la máxima seguridad a la ciudadanía».