Precintan parte del paseo de Os Gafos por un socavón en el enlosado en Campolongo

Un tramo del paseo Valle Inclán de Campolongo, que discurre sobre el río de Os Gafos frente a la iglesia de San José, a la altura del hórreo ornamental, se encuentra desde ayer precintado con cinta policial al producirse el hundimiento de una pequeña parte del enlosado. El socavón no afecta directamente al pavimento sobre el río, sino que se produjo en uno de los recodos de su cauce, pero sí pone de manifiesto el deterioro de ese hormigón. De hecho, buena parte del paseo se encuentra vallada desde hace más de cuatro años ante el riesgo de desplome de alguna parte. Eso sí, la zona hundida ayer no contaba con esta protección.

Desde abril de 2021, cuando se cerró gran parte del recorrido, se está a la espera del proyecto de renaturalización del río mediante la retirada de la cubierta de hormigón que lo cubre desde hace más de medio siglo. El Concello ultima la licitación de las obras, por 4,5 millones de euros, entre las calles Alcalde Hevia y General Rubín, que dispone de todas las autorizaciones necesarias desde hace meses. Según el diseño elaborado en su día, se procederá a una «leve modificación de la traza del río, en la esquina de Taboada Nieto e Iglesias Vilarelle (ante el hórreo, muy cerca de donde se produjo esta reciente socavón), para convertir el actual ángulo recto del cauce cubierto en una curva y con acceso peatonal al lecho fluvial, a través de una pendiente suave».

El río se «renaturalizará todo lo posible» con un plan que al margen de retirar 15.000 toneladas de hormigón, incorpora tres pasarelas peatonales, entre Alcalde Hevia y General Rubín. Las orillas de Os Gafos irán en algunos tramos protegidas con barandillas y en otros se podrá acceder al agua a través de pendientes suaves.

Otra de las grandes novedades del futuro Os Gafos en el tramo urbano de Campolongo es que incorporará zonas inundables, en caso de crecida, dentro de las áreas «renaturalizadas», en las que habrá también áreas de descanso. De hecho, en el proyecto inicial se incluyen zonas con hamacas de uso público. La reforma supone también reordenar el actual parque infantil de Campolongo, ya que el cauce del río en este punto cambiará levemente.