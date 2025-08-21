Una pontevedresa recoge firmas para que las mamografías se adelanten a los 45 años

El miedo a sufrir un cáncer de mama ha llevado a una pontevedresa de 49 años a poner en marcha una recogida de firmas para que las mamografías del cribado de detección precoz se realicen ya desde los 45 años. En la actualidad, la edad mínima para poder acceder a estas pruebas es de 50 años y la máxima es 74.

Amalia Piñeiro ha iniciado esta campaña en la plataforma digital Change.org bajo el título «Adelanten la edad para hacer las mamografías en la comunidad autónoma gallega».

Tal y como explica a FARO esta usuaria del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, en su caso tanto su madre como su hermana menor ya han pasado por un cáncer de mama.

Sin embargo, en su caso, con 49 años, tuvo que moverse para que finalmente accediesen a someterla al examen para descartar un posible cáncer. «Si no me llego a mover me decían que hasta que cumpliese los 50 no me llamarían, que tenía que esperar al cribado. Esto es un desastre. Tienen que bajar la edad del cribado, por eso yo hago esto. Se habló del tema, pero nunca se hizo», afirma.

«Mi hermana es más joven que yo, tiene 46 años, y a ella en el País Vasco ya se la hicieron desde el momento en que dijo que su madre había tenido cáncer de mama. Gracias a un cribado rutinario se lo encontraron a ella también. Tengo otra amiga en Castilla la Mancha y desde los 42 años también le hacen las mamografías; allí hay una unidad móvil que va por los pueblos», asegura.

En el caso de Amalia Piñeiro, «no ven un factor genético en los casos de mi madre y mi hermana», por eso ella solicita que «la Xunta de Galicia adelante la edad de las mamografía a los 45 años porque sería muy positivo para todas las mujeres gallegas porque hablamos de prevención y tiempo, las claves de la salud». En este sentido, recuerda que «en otras comunidades autónomas ya se está haciendo».

Su caso no es el único que provoca malestar entre las pacientes. También hay mujeres menores de 50 años que estaban en seguimiento anual por casos previos de cáncer de mama en su familia a las que ahora, al cumplir los 50 años, el Sergas les está informando que ya pasan directamente al cribado, siendo este de carácter bianual, en lugar de ser vistas cada año, como hasta ahora. «No es lo mismo que te vean una vez al año que cada dos años, en los que pueden pasar muchas cosas», afirma una de estas pacientes.

Entre 200 y 300 casos nuevos cada año

El cribado de cáncer de mama de la Consellería de Sanidade se realiza en la actualidad en Galicia a mujeres de entre 50 y 74 años, tras ser ampliada la horquilla de edad superior en septiembre de 2023.Lo habitual en España es que los programas de este tipo se realicen en pacientes de 50 a 69 años, aunque ya hay algunas comunidades autónomas que han ampliado el margen, tanto a mujeres más jóvenes como mayores.

El comité de mama del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés ve al año 1.200 casos, de los cuales entre 200 y 300 resultan ser cáncer. La mayoría de los diagnósticos se confirman una vez se ha pasado por el Programa Galego de Detección Precoz do Cancro de Mama de la Xunta.