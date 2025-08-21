Pontevedra, urbe gallega donde más subió la demanda de vivienda en un año, un 55%

La Consellería de Vivenda tiene en marcha en la ciudad planes, en proyecto o en ejecución, para edificar al menos 300 pisos de promoción publica, en Valdecorvos, Tafisa y A Parda. Además, ayer entró en vigor la declaración de interés autonómico de los más de 200.000 metros cuadrados de suelo delimitado entre O Marco y San Mauro para habilitar suelo en el que levantar hasta 2.04o viviendas protegidas.

Este amplio programa residencial se sustenta en la «necesidad urgente de suelo residencial» para «la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública» en Pontevedra, ciudad donde «existe una fuerte demanda social demostrada por datos objetivos». Así se detalla en la resolución publicada ayer donde se aprueba la delimitación del ámbito de actuación «que será objeto de transformación urbanística» para esas futuras 2.040 viviendas.

Esos datos objetivos proceden del Rexistro de Demandantes de la Xunta, un documento que revela que Pontevedra es la urbe gallega donde más creció esta demanda en el último año, un 55%, al pasar de 985 en agosto de 2024 a los 1.535 anotados ayer. Está por encima de las demás ciudades: 51% en Lugo, 41% en Ourense, 32% en Santiago, 30% en A Coruña, 23% en Vigo y apenas el 21% en Ferrol.

Vivenda tiene ahora en obras unos bloques de 74 pisos ya adjudicados provisionalmente y licita la ejecución de otras 56 nuevas viviendas públicas en Valdecorvos por 9,3 millones de euros. Otros proyectos, aún en redacción, se ejecutarán en terrenos cedidos por el Concello de Pontevedra en Tafisa, A Parda.

Con respecto al suelo residencial aprobado ayer, incluye alguna modificación con respecto al diseño inicial yen él se determinarán los terrenos para 2.040 viviendas en el horizonte de 2028. La Xunta llegó a manejar hasta diez ubicaciones posibles para este proyecto. Finalmente se decantó por un amplio ámbito que la Xunta denomina San Mauro, si bien se ubica entre la zona de O Marco y A Parda. Se trata de un ámbito muy extenso, de 200.000 metros cuadrados, en los que los técnicos deberán seleccionar las parcelas que consideren más adecuadas para su futura expropiación. En la selección se han tenido en cuenta criterios como la «capacidad de saneamiento suficiente, con un colector exterior en un vial que linda con el ámbito»; suministro de agua, donde habría que ejecutar un depósito de 1.572 metros cúbicos; la red eléctrica, cuyo análisis está «pendiente de contestación de la empresa suministradora»; telefonía, con línea en todo el perímetro; y gas, apartado en el que habría que «ejecutar tres acometidas».

Este emplazamiento se seleccionó después de analizar hasta diez suelos posibles. Dos de ellos en Mourente, en las inmediaciones del complejo del Mercantil, y otro en la zona de A Gándara, colindante con las marismas de Alba. Los terrenos de Valdecorvos también se analizaron. Otras tres opciones se ubican en el entorno de Mollavao-Estrigueiras, a ambos lados de la autopista y un cuarto está en San Blas. Por último, se puso sobre la mesa una zona en las proximidades del cruce de O Marco, colindante con la finalmente elegida, pero mucho más pequeña.

La previsión de la Xunta es tener adjudicados los contratos de redacción de los proyectos a lo largo de 2025, a fin de aprobar los proyectos en julio de 2026 e iniciar a continuación el proceso de expropiaciones, entre ese año y 2027.

Los proyectos de urbanización, según este cronograma, se redactarán entre febrero y noviembre de 2026 y las obras de urbanización comenzarán en 2028.

La ubicación de las parcelas en Pontevedra fue elegida tras los contactos mantenidos por la Xunta con el Concello para identificar espacios sin desarrollar para ser gestionados por el Instituto Galego de Vivenda e Solo. Tras la oferta de suelo realizada por los concellos, se realizaron los estudios de viabilidad para determinar los espacios donde actuar.