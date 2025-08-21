Pontevedra se prepara para la Feira Franca: casi 160 comidas y cenas en la calle

Pasadas las fiestas de la Peregrina, Pontevedra apura las celebraciones del verano con la vista ahora puesta en la Feira Franca, la multitudinaria recreación histórica que este año alcanza su edición número 24 y que se dedica a «as meigas». El viernes 5 de septiembre será el día del pregón, mientras que la cita que atrae a miles de personas en la calle será el sábado 6. Antes, este mismo fin de semana, llega la Festa do Demo, el sábado 23, con la salida a las 12,30 desde los Arcos de San Bartolomé para recorrer el centro histórico, con una nueva sesión a las ocho de la tarde.

Ese centro histórico será el escenario principal de la Feira Franca, donde se concentran las comidas y cenas de los participantes, los mercados de artesanía y vituallas y otras actividades, aunque también se extienden a la Alameda, Las Palmeras o la plaza de toros, escenario del torneo medieval.

Este año está previsto el montaje en la calle de 158 mesas de ciudadanos para comer o cenar, mientras que otros 104 locales de hostelería se implican en la fiesta con sus propias ofertas medievales. En todos los casos las normas no solo recomiendan que los participantes vistan trajes de época, sino que se exige que la decoración sea acorde con la Edad Media, así como la vajilla y utensilios.

A poco más de dos semanas para la fiesta, la confección y alquiler de atuendos se acelera. La gran mayoría de tiendas que alquilan y venden los trajes se instalan en la ciudad como comercios itinerantes con un mes de antelación al señalado fin de semana de la Feira Franca.

Es el caso del comercio de Guadalupe Caíño, «Traje Medieval», que proviene de Bueu. «La gente o viene con mucha antelación o a última hora si sus razones personales no se lo permiten» asegura la vendedora

Además, desde este comercio concluyen que existe mucha variedad a la hora de las preferencias por los trajes que tienen los clientes: «Al final no hay un traje más demandado que otro. Cuando es el momento de realizar los balances finales de compras llegamos a la conclusión de que las preferencias son bastante equitativas» concluye la dependienta de la tienda, que ofrece tanto servicios de compra de trajes ambientados como de alquiler.

Otro de estos «comercios nómadas» es en el que trabaja Suso Abad -Yutacrea- , que este año se ha tenido que trasladar a la calle de la Oliva debido a la ausencia de locales disponibles en otros lugares del centro. Provienen de Lugo y se trasladan a diferentes ferias medievales de la comunidad según la ocasión.

El comercio, que se instala intermitentemente durante estas fechas señaladas desde 2018 ha notado una subida en la afluencia de clientes desde su inicio. «En estos seis años hemos percibido un aumento de personas que nos compran trajes y, además, notamos que cada vez hay más comercios como el nuestro lo que es un claro indicativo de la subida de la popularidad de esta fiesta», aseguran desde el comercio.

También algunas tiendas de ropa y mercería se adaptan a las necesidades de esta tradicional celebración para todos los pontevedreses. Es el caso de la Mercería Jota que durante las semanas previas a la Feira Franca acepta pedidos de trajes a medida y adaptados a los gustos de los clientes. «Entre veinte días y un mes podemos hacer un traje de época para aquellos que nos lo encargan» aseguró Mari Juncal, dependienta del local.

Además, asegura que la vestimenta más demandada es el traje estilo «chilabas» -túnicas largas que destacan por su comodidad- en la moda medieval masculina y los trajes de mesonera con fajín y falda en el caso de las mujeres.

De igual modo, desde el comercio confirman que estos trajes son reutilizados por los clientes en las diferentes ediciones de la Feira, por lo que cuentan con una vida de utilidad larga. « Al solo usarlo uno o dos días las vestimentas se pueden utilizar muchos años. Lo mínimo es que las personas no vuelvan a pedirnos un traje hasta dentro de 3 o 4 años» comenta la dependienta del local que lleva ofreciendo este servicio temporal en su mercería desde hace una década.

También confirma la tendencia del aumento de la afluencia de personas que acuden a la fiesta medieval pontevedresa y, de igual modo, de las personas que frecuentan su negocio durante estas fechas para encargar un traje ha ido en aumento en los últimos años.