Pontevedra acoge una protesta en defensa del monte gallego

Pontevedra acogerá hoy jueves a las 20 horas una protesta para rechazar la política forestal del PP promovida por la plataforma ‘Por un monte galego con futuro’, integrada por numerosas asociaciones y colectivos gallegos.

La convocatoria tiene lugar ante la actual ola de fuegos y se celebrará simultáneamente en una treintena de localidades gallegas. La plataforma está integrada por más de 50 colectivos, asociaciones y organizaciones nació en 2018 para promover varias iniciativas legislativas populares de protección del bosque autóctono y de racionalización de la gestión del monte. También muestra su oposición al último plan forestal aprobado por la Xunta de Galicia.

Las movilizaciones trasladarán la solidaridad del pueblo gallego tanto a las personas afectadas como a todo el colectivo de profesionales de prevención y extinción, “que de nuevo trabaja en condiciones de absoluta precariedad, abandono y falta de medios”.