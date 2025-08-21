Ponte Caldelas celebra su fiesta del verano el fin de semana

R. P.

Ponte Caldelas

Los vecinos más jóvenes de Ponte Caldelas disfrutarán este sábado y domingo de su fiesta de verano, que se celebrará entre las cuatro y media de la tarde y las ocho y media

En el centro de la localidad se instalarán hinchables, se desarrollarán talleres y se celebrará la fiesta de la espuma. El acceso es gratuito presentando un ticket de cualquier establecimiento adherido al comercio de Ponte Caldelas.

