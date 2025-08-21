Piden soterrar las líneas eléctricas en Nantes
El BNG de Sanxenxo instó ayer al gobierno local a que informen sobre el estado de los trabajos para soterrar dos líneas de alta tensión de las subestaciones eléctricas de Nantes y Cambados. Los nacionalistas apuntan a que se desconoce siquiera si se va a efectuar el proyecto.
