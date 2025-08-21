La pasarela en Doce de Novembro, desde septiembre en obras para crear un parque

Las obras se adjudicaron en mayo pasado a la empresa Oresa por más de 643.000 euros y el inicio está previsto para septiembre, casi una década después de la cesión de los terrenos por parte del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). Se trata del acondicionamiento de la pasarela sobre las vías del tren en la calle Doce de Novembro para crear un parque público de casi 5.000 metros cuadrados.

Además, se habilitará un recorrido peatonal por ese lado de la calle, del que ahora carece. Según el proyecto municipal, se creará una barrera vegetal para adecentar las medianeras y traseras de los edificios colindantes con el futuro parque. El Concello también anunció una fuente ornamental en este punto. Este nuevo parque urbano contará además con «una iluminación muy potente, pero a la vez ornamental y sencilla» para realzar el ámbito. Se actuará sobre una superficie de 4.648 metros cuadrados, actualmente vallados.

Según el proyecto, «todo el proyecto se organiza en una malla que partiendo de un borde vegetal situado en el margen de Doce de Novembro, se configura como plaza, para la circulación peatonal y la estancia, organizada mediante una malla de distintos acabados y texturas de pavimentos que se va naturalizando hacia el margen este de la parcela convirtiéndose en un parque urbano».

Explica también que «en cuanto a la dimensión vertical, el margen de la calle Doce de Novembro se resuelve con una alineación urbana de cerezos de flor, en continuidad con la existente en el tramo anterior de la calle, delimitando la plaza creada y mejorando sus condiciones ambientales, mientras que en el margen este de la nueva plaza creada, esta se va deconstruyendo, e incluyendo arbolado de mayor porte que establece una nueva fachada de la manzana que se encuentra tras ella.

El proyecto técnico apunta que «forma parte también de la actuación la creación de una conexión peatonal desde la calle Santa Teresa de Jesús Jornet hacia la nueva plaza creada, que supera la condición de fondo de saco que tiene dicha calle en la actualidad». También se realizará «una conexión peatonal de los accesos existentes en las traseras de las edificaciones existentes con la nueva rampa de conexión y el parque «. En la zona de la plaza, serán las farolas de iluminación, para las que se ha escogido un modelo de gran simplicidad formal, que a modo de arbolado desnaturalizado realicen la conexión formal entre ambas zonas de arbolado».