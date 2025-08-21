Muere el adolescente de Marín accidentado en el río Lérez

El joven de 17 años que el pasado 11 de agosto se accidentó al lanzarse al río Lérez desde el puente de las Palabras de Monte Porreiro falleció este jueves.

Este vecino de Marín fue ingresado en estado muy grave en el Hospital Montecelo, en donde permanecía ingresado en la UCI. El equipo al que pertenecía en la categoría de juvenil, el Marín Futsal, hizo público un comunicado expresando su pesar por su pérdida.

«Con los corazones rotos, hoy nos toca despedirnos de alguien que partió demasiado pronto, alguien que dejó una huella profunda en todos los que tuvimos la suerte de conocerlo», afirma el club. «Tu legado en el Marín Futsal no se medirá por los goles ni por los trofeos, sino por el cariño que sembraste en todos nosotros. Gracias por habernos regalado tu luz. Siempre con nosotros».

El día del accidente, ese fatídico 11 de agosto, el joven estaba pasando la tarde con una pandilla de jugadores del equipo, cuando se lanzó al río y sus compañeros advirtieron de que no salía a flote después de unos minutos.

Un camión de Bomberos en el lugar / Gustavo Santos

Según el 112, la persona que alertó de lo ocurrido apuntó que habían sido dos las personas que se tiraron al río Lérez y que una de ellas no había salido a la superficie.

Accidente mortal de otro menor de Marín

La caprichosa casualidad ha querido que el fallecimiento de este adolescente coincida con la muerte del menor de 14 años, también de Marín, que este jueves perdía la vida tras sufrir un golpe fatal al tirarse al agua en la playa de Aguete.