Más de mil propietarios se sumaron a la limpieza de sus fincas para evitar incendios

El Concello de Sanxenxo impulsará un plan piloto con las comunidades de montes para mejorar la gestión forestal del territorio y prevenir incendios. El alcalde, Telmo Martín, acompañado de los concejales de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Xoán Pérez; de Medio Ambiente, Yago Torres, y de Cultura y Eventos, Elena Torres, mantuvo ayer una reunión con las comunidades de montes de Nantes, Arra y Noalla, así como con las comisiones de fiestas de Bordóns y A Lanzada, para valorar medidas a adoptar ante la situación de alto riesgo de incendios. Durante el encuentro, se acordó no tirar bombas de palenque durante las alboradas tanto en las fiestas de Sanxenxo, que empiezan este domingo, como en la Festa Labrega de Bordóns. Tampoco, en A Lanzada si persiste la situación.

En cuanto al estado de los montes, el alcalde recordó que no están permitidos los desbroces de parcelas con maquinaria ante el riesgo de incendio. Asimismo, expuso la labor preventiva de limpieza que se realizó a través del convenio con el Seaga durante la primavera tras una inspección de 16.000 parcelas. «Requeríronselle aos propietarios a limpeza de 4.531 parcelas e confirmaron a súa limpeza 1.089, aínda que cremos que houbo moitas máis que non o comunicaron na oficina de Medio Ambiente porque non era obrigatorio», dijo.

Ahora, Concello y comunidades de montes quieren ir más allá de mano de la Consellería de Medio Rural con un plan piloto de gestión forestal. Se trata de un proyecto inicial que busca establecer una gestión sostenible de los montes, considerando aspectos como la producción, la conservación, la prevención de incendios y la adaptación al cambio climático. Las comunidades de montes proponen además recuperar antiguos caminos forestales de acceso a los distintos puntos del terreno que se fueron perdiendo por desuso. Concello y comunidades se reunirán de nuevo el próximo mes de octubre tras realizar un trabajo de campo sobre el terreno.