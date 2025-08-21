Marín prorroga el plazo de obra del Auditorio hasta el 19 de diciembre

El Auditorio de Marín no se abrirá al público hasta 2026, con más de seis meses sobre el último plazo anunciado. El pleno municipal ha aprobado una nueva modificación del proyecto original que amplía el plazo de ejecución hasta el 19 de diciembre de 2025. Además, se revisa el presupuesto, como ya se hizo en septiembre de 2023. Las obras comenzaron en agosto de 2022 con un plazo inicia de 31 meses, pero ese periodo ya se ha excedido en cinco meses y aún se prolongara al menos cinco más.

El Concello, que ya ha adjudicado los trabajos de suministro eléctrico y tiene en licitación el equipamiento escénico y técnico, ha apelado en varias ocasiones a la complejidad del proyecto y a los ajustes a los terrenos, un relleno en el Puerto, para justificar estas modificaciones.

En cambio, el BNG critica esta medida y reprocha al gobierno local que « vuelva a retrasar la finalización de las obras del centro cultural, al aprobar en solitario una nueva ampliación del plazo de ejecución por tres meses más. No es la primera vez que se recurre a esta fórmula, ya que en el mes de mayo el PP aprobó una primera prórroga que situaba la fecha de final en el 19 de agosto. Con esta nueva modificación, el ejecutivo municipal fija ahora la finalización en el mes de diciembre.

Durante el debate plenario, el BNG puso el foco también en la dotación del equipamiento técnica del centro cultural, licitado por 36.783 euros, de los que 250.000 proceden de una subvención de la Consellería . Según la portavoz nacionalista Lucía Santos, «la alcaldesa, María Ramallo, defendió que esta licitación serviría para mejorar el equipo previsto en el proyecto de construcción, pero eso no se corresponde con la realidad ya que en la memoria justificativa de la contratación no se aprecian nuevos elementos, sino que se reproducen exactamente las mismas partidas ya incluidas en el proyecto inicial, con conceptos y características similares. Lo que se nos presenta como una mejora es en realidad una duplicación de gasto: se vende como nuevo lo que ya estaba previsto y aprobado», subrayó.

El BNG recordó además que ya en febrero había instado al gobierno local a presentar solicitudes a las subvenciones disponibles de la Xunta y de la Diputación para garantizar que el centro cultural contara con un sistema de proyección audiovisual. Para la formación nacionalista, se trata de un «equipo imprescindible para que el centro pueda acoger la exhibición de contenidos audiovisuales. Sin embargo, esta demanda no aparece recogida en la licitación actual, lo que resulta sorprendente e incomprensible» para el grupo nacionalista.