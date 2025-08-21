Marín, epicentro en la formación en danza clásica y contemporánea
La alcaldesa de Marín, María Ramallo, visitó ayer el Summer Intensive del Ballet de Galicia, una formación en danza clásica y contemporánea de alto nivel que tiene lugar este mes de agosto en el pabellón de O Sequelo y que tendrá como colofón final la gala de verano del día 30 en la Alameda de la villa. Participan en esta intensa formación 60 niñas y niños que, en algunos casos, incluso ampliarán su estancia en Marín para seguir recibiendo clases con el equipo del profesorado del Ballet de Galicia.
