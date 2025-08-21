Marín se convierte hasta el sábado en la capital gallega del nuevo audiovisual
El certamen comenzó ayer y mañana hay un encuentro con Beatriz Sestelo
REDACCIÓN
Marín acoge desde ayer Marín una nueva edición de la Muestra del Audiovisual y Cine de Marín, con más de 300 cortos, 42 series web y un homenaje a la actriz Mabel Rivera, además de incorporar acciones didácticas y tecnológicas dirigidas a la juventud.
En esta cuarta edición, mañana viernes habrá una sesión vermú muy especial incluida en la sección Novos Medios, dedicada a la creación de contenido digital y nuevas narrativas. El encuentro contará con la presencia de Beatriz Sotelo, creadora de Petiscos Galegos, uno de los proyectos de divulgación cultural y turística más influyentes de Galicia, que suma más de 300.000 seguidores en redes sociales y un blog con más de 54 000 visitas mensuales. Su estilo visualmente cuidado y su capacidad para dar a conocer la gastronomía, el patrimonio y los rincones menos conocidos de Galicia la han convertido en una referencia en el sector.
Habrá además una sorpresa muy esperada: Harley, el célebre perro motero de Marín, acompañado por su dueño Sergio Rodríguez Gil. Harley se ha convertido en un fenómeno viral con más de 170 000 seguidores en TikTok e Instagram, vídeos que superan los 4 millones de reproducciones y un clip que alcanzó más de 50 millones de visualizaciones a nivel internacional.
Esta sesión vermú ofrecerá un diálogo distendido sobre el presente y futuro de la creación de contenido, la autenticidad en redes y cómo conectar con comunidades digitales en todo el mundo, con ejemplos reales y anécdotas que prometen pasar un momento muy entretenido, mientras A Bailona Gastrobar ofrecerá su deliciosos cócteles y entrantes de mañaneo.
La MAC Marín 2025, dirigida por Daniel Antelo, se celebra hasta el sábado.
