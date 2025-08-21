Marín celebra la Festa da Cabala

Festa da Cabala en Aguete. | FdV

El puerto de Aguete acoge mañana la edición 24 de la Festa da Cabala, a cargo de la Asociación de Pescadores Chirleu. La jornada contará con una degustación de pescado asado, pan, vino y queimada, además de la amenización musical del dúo Bela&Charlo y el grupo de gaitas de Carballido.

