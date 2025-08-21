Malestar en los municipios de Caldas y Portas por la futura Variante Oeste

La futura Variante Oeste de Caldas sigue trayendo a los alcaldes de los municipios afectados de cabeza. Mientras que el BNG de Caldas asegura que su propuesta minimizaría la afectación a las casas y negocios y abarataría costes, el Concello de Portas ha pedido una ampliación del plazo de alegaciones para que todos los vecinos afectados tengan la oportunidad de defender sus derechos. Hay que recordar que el Ministerio de Transportes tiene a exposición pública el proyecto de la Variante Oeste de Caldas de Reis, que incluye un nuevo acceso al Porto de Vilagarcía desde la carretera nacional 640. El trazado elegido une por el suroeste el enlace de Baión, en la carretera N-640, con el enlace de Caldas Sur, en la N-550, con una longitud aproximada de 8 kilómetros.

El BNG de Caldas mostró ayer públicamente su rechazo a que se utilice la variante Oeste de Caldas para dar salida al Porto de Vilagarcía y propone que la nueva carretera prevista por el Ministerio de Fomento tenga como función principal resolver los problemas crónicos de tráfico en la villa termal y características de avenida.

El portavoz Manuel Fariña explica que la propuesta del Bloque «respondería a las necesidades del municipio caldense, minimizaría aficiones y supondría un coste de alrededor de 10 millones de euros». El nacionalista defiende que construir un nuevo acceso al Salnés a través de Caldas «tiene un impacto inasumible y resulta ineficaz», por lo que propone que la conexión con el Porto se haga con otro proyecto independiente.

Así, defiende que Caldas necesita una nueva vía para descongestionar el casco urbano y apuesta por «un diseño blando, con un trazado que no esté vallado, una velocidad y tráfico calmada, sin grandes desniveles y accesible para tráfico natural, con un itinerario peatonal y ciclista en paralelo», es decir, una avenida con características y una configuración mucho más urbana de la que se propone actualmente.

Sobre la idoneidad de aprovechar la variante de Godos como salida del Porto de Vilagarcía, el BNG entiende que no tiene sentido. Según Fariña, lo lógico para optimizar el tránsito desde de Vilagarcía sería crear una nueva carretera que enlazara más al sur con el macronudo de Curro.

«Si todos estamos de acuerdo en rechazar el proyecto de Godos porque es evidente que no soluciona nada, ni siquiera al Porto, podemos ahorrar 70 millones de euros al Gobierno de España eliminando directamente la alternativa que proponen. Para el proyecto de Caldas solo hacen falta 10 millones de euros. ¿Para quién son las mordidas de hacer un proyecto innecesario de esas dimensiones?», se pregunta Fariña.

1 de septiembre

Por su parte, el alcalde de Portas, Ricardo Martínez (PP), ha solicitado a la Dirección General de Carreteras, del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España, que amplíe el plazo de presentación de alegaciones al estudio informativo Variante Oeste de Caldas de Reis, que finaliza el 1 de septiembre.

Martínez argumenta que el mes de agosto es prácticamente inhábil desde el punto de vista de las empresas especializadas a las que se puede recurrir para preparar en condiciones técnicas unas alegaciones a este estudio.

«Si el Ministerio pretende que se tengan en cuenta los derechos del vecindario de Portas afectado por esta propuesta deberían facilitar que se puedan presentar de una manera sosegada, con tiempo y con garantías de transparencia y eficacia técnica en las argumentaciones de las posibles alegaciones», afirma.