Llegan a las librerías las obras premiadas «Barriga Verde»
La última edición de los premios que galardonan a los mejores cuentos de títeres -los Premios Barriga Verde- dejó a dos obras victoriosas. «Manchea» de Andrea Freira y «O Faro» de Carlos Labraña fueron los galardonados en las categorías infantil y adulta respectivamente. Ahora, gracias a la colaboración de la Xunta de Galicia con Bahía Edicións estas obras premiadas han visto ya la luz en librerías.
La obra de Andrea Freire supone una reinvención de todos los tópicos que rodean las historias tradicionales de princesas, caballeros y dragones. Es una historia que combina verso y prosa y aborda temas como la autodeterminación, los estereotipos y la inclusión. Se publicará acompañado de ilustraciones de Lola Villar Pérez.
Por otro lado, la obra de Carlos Labraña, más enfocada a un público adulto, retoma la figura de Anselmo Vilar, farero gallego de Torre del Mar, en Málaga. Este reconocido personaje mantuvo las luces apagadas para ayudar a miles de personas que huían durante «La Desbandada», uno de los episodios más terribles y olvidados de la guerra civil.
