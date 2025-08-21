Francisco Narla firma libros en Sanxenxo
Francisco Narla presentará su nueva obra hoy jueves, 21 de agosto, a partir de las 20 horas, en la Librería Nós de Sanxenxo, donde también firmará ejemplares. «El buen vasallo» recuerda las guerras constantes en la península ibérica, donde siglos de batallas célebres marcaron la historia. Con un estilo poderoso, el autor nos sumerge en el medievo español a la vez que ofrece un perfil humano de personajes.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Emoción y nervios en el primer día de los 128 nuevos alumnos de la Escuela Naval
- Adiós a la «discoteca» urbana
- Los corsarios conquistan Marín
- Los vecinos denuncian que los altercados de los gorrillas se agravan: «Va a haber una desgracia»
- Caos para pagar y barreras levantadas en el parking de la plaza de Barcelos
- La Brilat de Pontevedra refuerza su despliegue contra los incendios forestales
- La delicatesen de la «semana grande»
- Una semana sin Policía Local en Poio por la falta de agentes: hay 4 de un total de 13