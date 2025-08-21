Francisco Narla firma libros en Sanxenxo

Francisco Narla presentará su nueva obra hoy jueves, 21 de agosto, a partir de las 20 horas, en la Librería Nós de Sanxenxo, donde también firmará ejemplares. «El buen vasallo» recuerda las guerras constantes en la península ibérica, donde siglos de batallas célebres marcaron la historia. Con un estilo poderoso, el autor nos sumerge en el medievo español a la vez que ofrece un perfil humano de personajes.