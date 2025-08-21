A Ferrería acoge a atletas de élite para una nueva edición de «Saltar na rúa»

La plaza de a Ferrería acoge el sábado a partir de las 19.30 horas, la novena edición de la exhibición de saltos de atletismo «Saltar na Rúa» , organizada por la Sociedad Gimnástica de Pontevedra.

La plaza del centro de la ciudad sera escenario de un espectáculo deportivo enel que participarán algunos de los nombres más señalados de la disciplina. Una de estas deportistas es la portuguesa Ana Rita Silva, especialista en triple salto y salto de longitud, siendo tres veces Campeona Nacional en aire libre y una en short track, es decir, en pista cubierta.

También acudirá el reconocido atleta Sergio Coello y su compañero Raúl Cortizo, que ostenta actualmente el título de subcampeón gallego de longitud en short track y bronce en aire libre.

Una de las estrellas de la escuela del club responsable de la actividad también asistirá por segunda vez a la señalada cita. Tras su debut el año pasado, Isaac Casal se ha coronado como campeón gallego sub18 de triple salto en aire libre y como subcampeón en short track.

También asistirán al espectáculo de saltos que combinará tres disciplinas-salto de longitud, triple salto y salto con pértiga- los expertos en las actividades Unai Loureiro, Alba Martínez, Marina Artemia Pérez, Aitor Fernández, Henar Fernández, Filipa Dínis y Luca Cruz.

Será una oportunidad para que los espectadores puedan disfrutar desde cerca de impresionantes saltos y comprueben de cerca la dificultad de las pruebas.