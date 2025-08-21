Detenido en el centro de Pontevedra tras agarrar a su pareja por el cuello y tirarla al suelo
La Policía Local detecta un aumento de agresiones de violencia machista durante el verano en la ciudad
La Policía Local detuvo en la madrugada de 15 de agosto a un hombre por un posible delito de violencia de género. En esa madrugada, los agentes fueron requeridos para trasladarse la una céntrica calle de la ciudad porque, al parecer, una testigo había visto como un hombre agredía a una mujer.
La testigo explicó que vio como un hombre agarraba del cuello la una mujer y la tiraba al suelo. Una vez que la mujer estaba en el suelo, la agarró del pelo para levantarla. Luego se fueron y entraron en una vivienda de las cercanías.
Los agentes consiguieron entrevistarse personalmente con la mujer que confirmó que llevaban varios meses con discusiones fuertes y que de esta vez sí la había agredido físicamente. Les enseñó las marcas rojas del cuello. La Policía Local detuvo al hombre, lo trasladó a dependencias policiales y, posteriormente puso a disposición del juzgado.
La Policía Local quiere agradecer a la ciudadanía su compromiso en la actuación ante los casos de violencia de género. Durante esta época estival, se constató un incremento de incidencias relacionadas con este grave problema social en la ciudad. La respuesta inmediata tanto de la ciudadanía como de las fuerzas y cuerpos de seguridad son fundamentales para proteger a las víctimas y garantizar su seguridad.
