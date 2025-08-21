Declarado un incendio forestal en Santa Cristina de Cobres, Vilaboa

Vista del humo del fuego desde la ría de Pontevedra.

Vista del humo del fuego desde la ría de Pontevedra. / FdV

Ana López

Vilaboa

Efectivos de la lucha contra los incendios trabajan en estos momentos en un fuego forestal declarado en Santa Cristina de Cobres, en el municipio pontevedrés de Vilaboa.

El incendio comenzó a las 16.37 horas y en la zona se encuentran ya cuatro agentes, seis britadas, seis motobombas y dos helicópteros, tal y como ha informado la Consellería de Medio Rural.

Por el momento, se desconoce la extensión afectada de terreno.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents