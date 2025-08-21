El curro de San Ramón, listo para su gran día
El monte Castrove ya está preparado para una nueva edición de la tradicional «baixada das bestas» al curro de San Ramón, donde se celebrarán múltiples actividades con comida y música popular. El acto central del fin de semana tendrá lugar el domingo a las 17.00 horas, con la rapa de los animales.
