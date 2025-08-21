Cancelado el coloquio con Beatriz Ruibal

La 32 Bienal de Pontevedra ha tenido que cancelar una de sus actividades, el coloquio entre la artista pontevedresa Beatriz Ruibal y el comisario de la muestra, Antón Castro, debido a las dificultades de la creadora para poder llegar a Galicia por la situación en las carreteras y transporte ferroviario generada por los incendios.