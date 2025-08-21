Caldas acoge unas jornadas sobre el toque de campanas

Caldas de Reis acogerá durante tres jornadas la actividad «sons da Terra Calda», organizada por la Asociación Cultural Terra Caldas. La finalidad es divulgar la importancia del toque manual de campanas, con sus diferentes modalidades, que fue declarado patrimonio inmaterial de la Unesco.

La actividad estará abierta al público y con acceso gratuito y cuenta con la colaboración del Concello de Caldas, la Consellería do Mar y la Igrexa Parroquial de Santo Tomé.

Este viernes, día 22 de agosto, a las 20.30 horas, tendrá lugar una demostración de los diferentes toques de campanas en las Palmeras.

El sábado 23, en el Auditorio Municipal se celebrará una conferencia y la proyección de un documental sobre la fundición artesanal de las campanas, que realiza desde hace siglos la familia Ocampo en Arcos da Condesa. Este acto contará con la presencia de Enrique López Ocampo y la charla correrá a cargo de José Andrés Barreiro Garrido, presidente de la Asociación Cultural Campaneiros de Galicia.

Por último, el domingo 24, a las 13 horas, se llevará a cabo un taller de toques de campana en la iglesia de Santo Tomé, acompañado de una degustación gastronómica gratuita de «Galicia sabe (a)mar».