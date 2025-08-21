La Boa Vila acoge un encuentro de museología

El Museo de Pontevedra acogerá entre el 16 y el 18 de octubre la cuarta edición del Encuentro de Museología ICOM-España bajo el lema «Colecciones almacenadas: (re)definir y (re)organizar. El desafío de la sostenibilidad medioambiental y social».

