La Boa Vila acoge un encuentro de museología
El Museo de Pontevedra acogerá entre el 16 y el 18 de octubre la cuarta edición del Encuentro de Museología ICOM-España bajo el lema «Colecciones almacenadas: (re)definir y (re)organizar. El desafío de la sostenibilidad medioambiental y social».
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Emoción y nervios en el primer día de los 128 nuevos alumnos de la Escuela Naval
- Adiós a la «discoteca» urbana
- Los corsarios conquistan Marín
- Los vecinos denuncian que los altercados de los gorrillas se agravan: «Va a haber una desgracia»
- Caos para pagar y barreras levantadas en el parking de la plaza de Barcelos
- La Brilat de Pontevedra refuerza su despliegue contra los incendios forestales
- La delicatesen de la «semana grande»
- Una semana sin Policía Local en Poio por la falta de agentes: hay 4 de un total de 13