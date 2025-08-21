Barro organiza un viaje al parque Warner

La concejalía de Benestar Social de Barro impulsa para el próximo jueves una visita para 65 personas empadronadas en la localidad al parque Warner de Madrid. La salida en autobús tendrá lugar a las 4.00 horas del Pazo de A Crega.

