Abierta la inscripción para el «Reto 2030»

La Asociación Española Contra el Cáncer en Pontevedra recuerda que siguen abiertas las inscripciones para participar en la séptima Marcha «Pontevedra en Marcha Contra el Cáncer» del 5 de octubre. El circuito, apto para todos los públicos, partirá de la plaza de España a las 10.30 horas y transcurrirá por el centro. Más información en enmarcha.contraelcancer.es o en la sede de la AECC en Eduardo Pondal, 64.

