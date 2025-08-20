La vuelta al cole, un 10% más cara

Adelantar las compras a agosto para aprovechar las ofertas en ropa y papelería y también para evitar las previsibles colas de septiembre y garantizarse los libros. Es la principal razón por las que numerosas familias realizan en estas fechas sus compras ligadas a la vuelta al cole.

«Recomendamos hacer las compras cuanto antes», indica Elisabeth Lemos desde la Librería Escolma, que ya desde hace semanas recibe reservas para libros de texto. «Depende de las editoriales, los precios han subido 2 o 3 euros en algunos y otras hasta los incrementaron en 5 o 6», lo que supone más de un 10% de subida en estos materiales imprescindibles.

Las familias «lo que más piden son para Primaria, sobre todo, e Infantil». Si la lista de la compra incluye todos los libros «podemos estar entre 300 y 400 euros» solo en textos, a los que habrá que sumar a mayores los materiales.

En ese caso «sobre todo, piden plastilinas, folios, afilalápices, bolígrafos, libretas… Lo básico», señala la librera, y después, dependiendo del colegio, también solicitan algunas pegatinas en concreto, alguna agenda… Depende del centro, porque hay algunos que piden muchísimo material y otros lo básico». Se trata extras que pueden sumar «entre 40 y 50 euros» al gasto total.

Las mañanas de mes de agosto son en esta librería de la calle García Camba los momentos de mayor actividad ligada a las compras escolares. «Es cuando más se hacen encargos, la gente está viniendo porque mucha prefiere comprar ya el material para no aguantar las colas de septiembre, que es cuando ya hay un cúmulo de pedidos y las cosas se ralentizan».

Con 41 años de experiencia en el sector, 21 de ellos al frente de la Librería Clip, Antonio Santiago explica que esta campaña de vuelta al cole «es un poco más fuerte que otros años, porque vuelven los libros de texto, lo que da un poco de vida, en quinto y sexto de Primaria y en la ESO complementaron tres libros que antes no estaban programados».

Es otro de los profesionales que confirma que el regreso a las aulas supondrá en este 2025 un desembolso de «entre 500 y 600 euros por alumno».

A los libros y materiales que los niños utilizan a diario y que resultan imprescindibles para la actividad escolar, se suman las mochilas. Éstas se añaden a la compra «siempre», explica el librero, por «la novedad. Llevar la mochila nueva al colegio el primer día de clase es una de las cosas que se les hace mayor ilusión a los chavales».

Elisabeth Lemos atiende a una clienta, ayer en la Librería Escolma. / Gustavo Santos

Se encuentran mochilas «entre 30 y 70 euros», señala Antonio Santiago, «dependiendo de la marca y del modelo». El profesional reconoce que, sumadas todas las partidas, supone un importante esfuerzo para las familias, especialmente «las que no tienen ayudas y gratuidad».

Ayudas entre 75 y 240 euros

En mejor situación se encuentran, añade, «aquellas a las que les corresponde el vale de 75 euros y el de 240. Generalmente las que tienen ayudas el mismo centro ya se encarga de que entren dentro de ese gasto el material y los libros de texto, pero para el resto supone un reto».

En sus más de cuatro décadas de experiencia, comprueba que «el incremento de precios es más o menos todos los años igual, entre un 7% y un 12%. Este año los libros son los que más aumentan, entre un 7% y un 10%, que es una exageración porque no dejan de ser copias y debería haber más contención».

Aprovechar posibles promociones y descuentos en este mes de agosto, comprobar en el colegio si hay un programa de libros usados, recurrir al consumo colaborativo... Las familias emplean distintos recursos para intentar abaratar el coste del regreso a las aulas, que dependiendo de los casos puede multiplicar su total si se añaden conceptos como la matricula en centros privados, las cuotas del colegio, actividades extraescolares, el comedor o las tarifas de la asociación de padres. Como resultado, especialmente en el caso de las unidades con varios niños, el arranque del curso puede hacer realmente dura la cuesta de septiembre.