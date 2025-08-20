Verducido visibiliza la esclerosis lateral amiotrófica en su V Rastrexo Solidario

La Sociedad Cultural y Deportiva de San Martín de Verducido organiza este mes de agosto su V Rastrexo Solidario en beneficio de la Asociación Galega de Esclerose Lateral Amiotrófica.

Previamente a la celebración de las pruebas deportivas tendrá lugar la charla «¿Qué es la ELA?», este viernes, 22 de agosto a las 21 horas en la Casa do Pobo de Verducido de Xeve. La entrada es libre hasta completar aforo.

Ya el 30 de agosto se celebrará el V Rastrexo Solidario con temática de cuentos clásicos, terminando el plazo de inscripción de los equipos el día 22.

Se trata de once pruebas que se realizarán en un recorrido de 7 kilómetros y en equipos de entre 6 y 12 personas. La edad recomendada es a partir de los 14 años y el precio por persona es de 6 euros, más la opción de un donativo voluntario solidario para Agaela. Las inscripciones pueden realizarse en el correo culturalverducido@gmail.com o en el whatsapp 646 212 224.

Los equipos saldrán del campo de fútbol de Verducido de Xeve a las 22 horas, ya que este rastrexo siempre tiene carácter nocturno. Colaboran las panaderías Xeve y la bodega Torre Penelas.