La vendimia arranca en cuestión de días, salvo que las lluvias la retrasen

La vendimia ya está aquí. Hay pequeñas bodegas familiares que pretenden iniciar la recolección de la uva el próximo fin de semana, al igual que las hay que comenzarán en las jornadas siguientes, tanto en el seno de la Denominación de Origen Rías Baixas, sobre todo las que elaboran espumosos. La idea es comenzar antes de que finalice agosto, a tenor del avanzado estado de maduración del fruto y los óptimos parámetros de acidez y azúcar registrados ya en algunos predios.

En cualquier caso, el grueso de la campaña se desplegará desde la primera semana de septiembre, y siempre a expensas de las condiciones meteorológicas, ya que si llegan las tan deseadas lluvias –llamadas a hidratar y limpiar la uva– lo recomendable será aguantar al menos un par de días antes de recogerla. Así de madrugadora se presenta una vendimia tan histórica como esperanzadora, ya que la previsión en Rías Baixas, cabe recordar, es de 50 millones de kilos de una uva de gran calidad, como también se aprecia en los viñedos ajenos a esta marca de calidad.

En la empresa de servicios agrarios Docamende explican que, «tal y como se están dando los controles de maduración, y teniendo en cuenta la previsión meteorológica de los próximos días, posiblemente comenzaremos a finales de la próxima semana». Como ya explicó en su momento, empleará «a alrededor de 65 o 70 personas para recoger unos 32.000 kilos diarios en quince días de trabajo, tanto en la zona de Portas como en Ribadumia y Cambados».

En Lagar da Condesa (Caldas), perteneciente al grupo vitivinícola Familia Gil y adherida a la Denominación de Origen Rías Baixas dentro de la subzona productora Val do Salnés, también esperan iniciar la recolección la semana que viene, concretamente el día 28. David Landín, su gerente, explica que «la previsión es buena en cuanto a volumen y calidad, y lo único que falta por determinar es el estado de la uva en las parcelas que no tienen riego y están cultivadas en tierras forestales, ya que pueden haber sufrido un poco más la ola de calor, dado que hace dos meses y medio que no cae una gota de agua, y eso no es nada bueno». Sea como fuere, «confiamos en que aguante, y dado que las fincas con riego no tienen problema alguno, esperamos una cosecha abundante y de alta calidad», espeta Landín.

En Bodegas Quinteiro da Cruz todavía no tienen decidida la fecha de inicio ya que «se están analizando las uvas para decidir la fecha concreta, a tenor del grado de alcohol y azúcar» que arrojen. En cualquier caso, es también inminente e igual de esperanzadora que en las demás firmas vitivinícolas.

Asimismo, Manuel Bandín, de bodegas Castellum Augusti, en Valga, espera iniciar la recolección «la primera semana de septiembre», mientras que en Bodegas Martín Códax aún estaban ayer analizando los últimos controles de maduración efectuados, cuyos resultados posiblemente se conocerán hoy mismo y permitirán concretar la fecha exacta de inicio de la campaña. Algo parecido sucede con Adegas Terra de Asorei, donde calculan que empezarán «entre el 4 y el 8 de septiembre», aunque sin descartar hacerlo ya desde el 1, dependiendo de si llegan lluvias.

César Méndez, desde Bodegas Terras de Lantaño, que elabora marcas como «Viña Cartín» y tiene viñedos en Vilagarcía, Vilanova, Meis y Portas, indica que tienen previsto empezar «el 1 de septiembre, siempre dependiendo de si hay lluvia esos días o no; pero la uva está casi a punto y ya no hay que esperar más». También en esta popular empresa vitivinícola esperan «una gran cantidad de uva», y lo más importante es que será «una uva de muy alta calidad», fruto de un ciclo de cultivo caracterizado por la ausencia de enfermedades, lo cual «redujo notablemente los tratamientos fitosanitarios», y de unas condiciones meteorológicas que propiciaron «un excelente crecimiento vegetativo».

Se refiere a un «invierno y una primavera muy cálidos y húmedos; con un mes de junio que ha sido muy seco y el más cálido desde que existen registros», tal y como se define en el Informe de Estimación de Cosecha 2025, elaborado por Órgano de Control y Certificación de la Denominación de Origen Rías Baixas.

A la Denominación de Origen Rías Baixas también pertenece la bodega vilagarciana Pazo de Rubianes, donde explican que están realizando «los últimos controles de maduración» de unos viñedos y unos racimos que «han avanzado mucho en los últimos quince días», desde un punto vista fenológico y, sobre todo, en lo referido a equilibrio de azúcar y acidez. «En los próximos días decidiremos, pero estamos barajando empezar entre el 1 y el 5», pronostican en la bodega de Rubiáns, donde también confían en obtener «una cosecha muy buena, tanto en cantidad como en calidad».

Es el resultado, según el Informe de Vendimia de Rías Baixas, de «una tasa de brotación del 90,1%, un índice de fertilidad de 2,3 racimos brotados por yema y unas mermas de producción bajas, de en torno al 5,5% de media», provocadas por corrimiento de flor, plagas, heladas, granizo y/o viento.

En definitiva, que bodegueros, viticultores y jornaleros velan armas para una vendimia prometedora que también se desarrollará en Castelo de Soutomaior. Ayer mismo se anunció desde la Diputación de Pontevedra la apertura del plazo de presentación de ofertas para quedarse con la uva producida en sus viñedos. Se trata de una explotación vitivinícola de 4 hectáreas en las que se cultiva uva autóctona y albariña, aunque también de variedades blancas como godello, torrontés, loureiro y treixadura, junto a las tintas mencía y sousón.

En el ente provincial resaltan que la puja comienza con un precio de salida de 1,20 euros (IVA incluido) por kilo de uva albariña, y de 1 euro para las demás variedades.

Las empresas interesadas en hacerse con esta producción, que se estima en alrededor de 15.000 kilos de «una uva de calidad», deben presentar sus ofertas antes de las 10.00 horas de mañana.