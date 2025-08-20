Las "sesiones verbeneiras" del Río Verbena Fest regresan hoy a la ciudad

El Río Verbena Fest, catalogado como "un evento que se ha vuelto casi imprescindible en Pontevedra", vuelve a la ciudad en su cuarta edición con un cartel variado. Además, tras el éxito en la pasada edición, las "sesiones verbeneiras" regresan hoy con el fin de que la ciudadanía pontevedresa y los asistentes al festival "vayan calentando motores" para la celebración, que todavía cuenta con entradas disponibles y que este año tiene lugar el próximo viernes y sábado en el Recinto Ferial de Pontevedra. De esta forma, se pretende "incorporar más el festival a la ciudad".

Se trata de tres jornadas de conciertos gratuitos y para todos los públicos que comienzan hoy a partir de las 19.30 horas en la plaza Méndez Núñez, con las actuaciones de Cora y Rukan Blues. Mañana les tomarán el relevo el artista local Adrián Torres y el grupo Desconcerto y, por último, el sábado la charanga Alambique recorrerá las calles de toda la ciudad hasta llegar al festival.

Presentación en rueda de prensa del festival / Jose Antepazo

El evento, que "viene a cerrar las actividades de verano en Pontevedra después de las fiestas de la Peregrina", cuenta con diversos artistas nacionales e internacionales de diferentes estilos musicales, como Loquillo, Coque Malla, Efecto Pasillo, Pignoise, YSY A o Andrés Suárez. Además, el cartel cada vez tiene más presencia gallega, como es el caso de Xoel López, quien va a preparar un repertorio especial para su actuación de este viernes, el día de mayor venta de entradas hasta la fecha. Además, varios de los cantantes inauguran en este festival sus proyectos de gira. "Intentamos hacer un cartel que sea lo más exclusivo posible, lo cual no es fácil porque no hay tantos artistas para la cantidad de festivales y actividades que hay", comenta Kin Martínez, codirector del Río Verbena Fest.

Por otro lado, el acontecimiento genera un alto impacto en la economía, tanto a nivel local como provincial y autonómico, ya que, además de los puestos de trabajo directos que supone su realización, el evento también supone una importante inyección económica para varias empresas, tanto del ámbito musical como aquellas pertenecientes a sectores transversales.

Rafael Dominguez, el vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, indica que desde Turismo de Galicia realizaron una aportación de más de 350.000 euros a los dos grandes festivales de Pontevedra de este verano, lo que sumando otros acontecimientos que tuvieron lugar en la ciudad y que contaron con el apoyo de la entidad, supone una inversión que asciende a cerca del medio millón de euros.

Por último, desde la organización del festival, también quieren dejar claro su apoyo y solidaridad ante los incendios, así como condenar los actos que los están produciendo.