Poio rehabilitará el ramal del Camiño Fonteiriñas, San Xoán
Se iniciará en los próximos días y durará un mes
REDACCIÓN
Poio
El Concello de Poio proyecta la rehabilitación del ramal del Camiño Fonteiriñas, en San Xoán, para los próximos días. Con un plazo de ejecución de un mes desde el inicio de las obras, se trata de la segunda fase de un proyecto financiado a través de fondos +Provincia de la Diputación de Pontevedra y que permite dar continuidad a la mejora del firme y ampliación de la recogida de aguas pluviales que ya se ejecutó hace unos meses en el Camiño Fonteiriñas.
