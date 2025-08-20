Patrocinio de la luchadora Lydia Pérez para acudir al Mundial
La empresa de huevos camperos ‘El huevo de la abuela’, con sede en Melide, patrocinará a la luchadora pontevedresa Lydia Pérez Touriño para que pueda acudir en septiembre al Mundial de Zagreb. La luchadora del Club de Loita Pontevedra ganó la semana pasada la medalla de oro en la categoría de 59 kilos en un torneo internacional celebrado en Rumanía.
