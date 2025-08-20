Ordenanzas y normas municipales en la ría para regular el auge de las autocaravanas

El furor de las autocaravanas se ha convertido en el fenómeno de los últimos veranos, en especial después de la pandemia y cada vez son más los vehículos de este tipo que se pueden ver en la costa de la ría de Pontevedra. Poder combinar coche y casa a la vez y estacionar donde uno quiera, siempre que sea posible, son las razones de este bum, pero en algunos puntos de la costa su proliferación ha causado, y causa, problemas: estacionados donde no deben, vertido de aguas sucias o basura y otras anomalías son las quejas más habituales.

Una camper «acampada» ayer en el aparcamiento de Lourido, en Poio. | G. Santos

Hace pocos días, bañistas frecuentes de la playa de Areas, en Sanxenxo, denunciaban que son varios los autocaravanistas que ocupan las escasas plazas de aparcamiento y el reducido césped existente en las inmediaciones del arenal.

Recarga de agua en el área habilitada en los terrenos de Tafisa. | I. Abella

Esta ocupación habitual obliga a la mayor parte de los usuarios a alquilar un espacio en los «leiraparkings» existentes en las inmediaciones y que ya han subido el precio por la entrada a sus fincas, a 4 euros el día. Este tipo de aparcamientos ha proliferado en todas las playas.

Los concellos de A Illa y O Grove son lo que han expresado de forma más rotunda su malestar ante la proliferación de autocaravanas, pero el problema es común en toda la ría, así como en otros municipios turísticos como Cangas.

Por esta razón, otros concellos, en especial Sanxenxo y Poio, han optado por medidas de control, con mucho menor ruido que el alcalde de O Grove, pero con efectos parecidos. Así, en Sanxenxo se ha detectado presencia de estos vehículos en «lugares no autorizados», así como «comportamientos incívicos», como ocurrió al lado de la piscina de Baltar. Además, parcelas destinadas a aparcar cerca de las playas, como en Montalvo o Pragueira, son utilizadas por algún caravanista para «acampar», según detectó el Concello. Por ello, se ha optado por colocar señales en muchos de estos lugares donde «no se prohíbe aparcar, pero sí se prohíbe circular a las autocaravanas». Según admiten fuentes municipales, se trata de «buscar alguna medida que limite» la intención de los usuarios de «aparcar y pernoctar a pie de playa».

«En Sanxenxo, las autocaravanas deben instalarse en los lugares autorizados, es decir, las parcelas privadas destinadas a ello (como la que funciona en Canelas), en los cámpings o en ‘leiraparkings’ no públicas donde se le permita, siempre y cuando no realicen vertidos», añaden las mismas fuentes.

En julio pasado, con el inicio de la campaña estival, la Policía Local de Sanxenxo intensificó el control sobre estos vehículos «con el objetivo de preservar los espacios naturales y ordenar la actividad turística que generan las caravanas y autocaravanas en el municipio». Y a los pocos días se localizó a un vecino de Ferrol «intentando retirar una señal vertical que prohibía el acceso a este tipo de vehículos en una de las explanadas de Montalvo que durante el verano se habilita como estacionamiento para turismos. A pocos metros, en la conocida como sartén de Montalvo, apareció arrancada otra señal de este tipo». Por ello, se pedía la colaboración de vecinos y visitantes que observen este tipo de comportamientos para que alerten a la Policía Local.

El Concello recordaba entonces que hay una explanada en el parque empresarial de Nantes para dejar las autocaravanas, pero no es utilizada al quedar lejos de la costa y sin servicios.

Por ello, otros municipios han optado por crear aparcamientos específicos. Es el caso de Pontevedra, Poio o Ponte Caldelas, entre otros, lugares donde es posible captar agua potable y depositar las aguas sucias. Eso sí, son por tiempo limitado.

Poio, además de disponer de un parking en A Seca, trabaja en una ordenanza, aunque no para regular el fenómeno en todo el municipio, sino para centrarlo en esa zona de A Seca. E gobierno local se reunió con representantes del sector para presentarles el borrador de esta normativa y recoger sus aportaciones. Este borrador está pensado para «dar seguridad jurídica, impulsar la actividad de forma sostenible y consolidar Poio como destino de referencia para esta modalidad turística, en convivencia con los vecinos», según el Concello. El área habilitada para estos vehículos en el entorno de A Seca ofrece diez plazas de estacionamiento y otra para el vaciado de depósitos y toma de agua potable, cuyas normas de uso están recogidas en un panel informativo.

Con la norma en elaboración «se busca completar y consolidar las normas de uso de este área de A Seca, garantizando una aplicación estable y segura, y también establecimiento un marco flexible que permita habilitar en el municipio nuevos espacios en el futuro».

La nueva ordenanza recogerá aspectos clave como los horarios y condiciones de uso del área de estacionamiento y la zona de vacado de depósitos, derechos y deberes de los usuarios, o aplicación de soluciones tecnológicas para garantizar la buena utilización y la rotación, así como el régimen sancionador para las infracciones.

Este tipo de áreas son las más utilizadas por los autocaravanistas. Una reciente encuesta a nivel nacional señalaba que para pernoctar con su caravana, el 66% de los usuarios declaraba que suele hacerlo en áreas de servicios de autocaravanas. Los cámpings son la segunda opción preferida por un 28%. Falta un 6% que probablemente acampe irregularmente, y es aquí donde surgen los problemas, visibilizados de forma especial por el alcalde de O Grove, que alerta de un «abuso» en A Lanzada, A Toxa, O Corgo y otros puntos de la localidad.

José Antonio Cacabelos se pregunta «cómo gestionan estos vehículos, desde un punto de vista medioambiental e insiste en que «cada autocaravana es un apartamento habitado por entre dos y cuatro personas, por eso, cuando pasan la noche estacionados en el parking de A Lanzada o la playa de As Pipas, por ejemplo, cabe preguntarse dónde cogieron agua potable para sus comidas». Pero también «dónde depositan las aguas fecales o dónde tiran la basura que generan», espeta el primer edil.

Por ello quiere «elaborar y aprobar una ordenanza» que, a su juicio, debe ser más ambiciosa de la aprobada en 2011 y de la modificada en 2014. Un reglamento que ordene «de una vez por todas» la creciente llegada de esas casas rodantes que tanto parecen haber aumentado este verano y tantas críticas están recibiendo en la península meca.

La iniciativa ya ha generado la reacción de algunos usuarios de estos vehículo. «El llamar ‘plaga’ al turismo de autocaravana y acusarnos de incívicos denota un desconocimiento de este tipo de turismo. Un autocaravana no es un apartamento, al igual que un grupo de autocaravanas aparcadas no son un bloque de apartamentos que no pagan el IBI ni el agua ni basura. Según la DGT, las autocaravanas son vehículos automóviles de matriculación ordinaria y, por tanto, pueden efectuar las maniobras de parada y estacionamiento con las mismas condiciones y limitaciones que cualquier otro vehículo. Por tanto, las autocaravanas y campers podrán estacionar como cualquier turismo en la vía pública, independientemente de lo que se haga en su interior, siempre que reúnan estos requisitos: No desplieguen toldos, sillas o elementos exteriores; no viertan líquidos ni generen molestias; y no estén completamente apoyadas sobre sus ruedas o calzos homologados. En esta misma instrucción, la DGT deja a los Ayuntamientos establecer restricciones específicas según el peso o tamaño del vehículo, especialmente en zonas urbanas o costeras. Esto quiere decir que no pueden prohibir un tipo de vehículo específico».

El área de servicio de Tafisa solo se puede usar un máximo de 72 horas cada mes

Desde la Semana Santa de 2017, hace más de ocho años, la capital del Lérez dispone de un aparcamiento específico para este tipo de vehículos, un solar de 1.870 metros cuadrados en los terrenos de la antigua Tafisa que ofrece 20 plazas y servicios.La idea era « atraer turistas» ya que son muy pocas las ciudades que disponen de un área de servicio específica tan cerca del centro urbano, una circunstancia que solo se encuentra en Galicia en la ciudad de Lugo. Y el éxito es notorio. En Pontevedra, sin playas relevantes, no se produce el fenómeno «nocivo» del resto de la costa. No obstante, sí hay normas de uso y, teóricamente, solo se puede utilizar durante un periodo no superior a las 72 horas cada mes. Otra cosa es cómo se controla ese tiempo. Tampoco se permiten las «acampadas» y están prohibidas las caravanas, es decir los remolques. Este proyecto se anunció 2016, a propuesta de la asociación gallega de autocaravanistas, que destacaba que los turistas que utilizan este modo de transporte «no son viajeros de mochila» sino que «realizan un gasto importante allí donde van».