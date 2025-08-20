«Si una obra no me gusta, no me conformo con borrarla, tengo que romperla»

Los versos de un poema de Manuel Ruibal dan título a su última exposición, en la que reúne trabajos de la serie Sobre o mar. Sobre ella trabajó a principios de esta década, experimentando nuevos soportes pero siempre con la naturaleza, el tiempo y la luz como claves de su trabajo.

En realidad ya estoy en otra etapa, pero esta exposición reúne otra anterior dedicada toda al mar. Desde el balcón del apartamento que tenemos en Aguete hace tres o cuatro años contemplaba las puestas de sol, tan seductoras, y se me ocurrió que podría sacarles partido, no poniendo la lanchita ni nada de eso, sino solo el mar en sí, todo el mar en sí, sin ningún otro obstáculo. Fui haciendo y haciendo hasta tener como 70 u 80 obras. Esa etapa ya la dejé, ya sabes cómo soy ahora estoy con otras cosas, pero esa es la que está en el Museo de Lugo. No llevé toda la serie, porque no se disponía de tanto espacio, pero sí varias, y también las piedras que pinto y algunos lienzos bastante grandes. No los grandes de todo, porque son de 3,50 metros de alto y no cabían los más grandes, pero si los otros.

Ha tenido una muy buena acogida

Primero fue una inauguración muy bonita, fue mucha gente de Vigo, de Pontevedra, de mi aldea (Porráns, en el municipio de Barro), de Caldas de Reis, y después muchos aficionados a la pintura de Lugo; y después continuó teniendo una gran acogida, pasaron de media sobre 200 personas cada día en dos meses y medio de exposición, que se acabará el próximo domingo. Por poco no llegamos a tiempo con la entrevista (risas).

En esta serie dedicada al mar también investiga nuevos soportes

Sí, también, los soportes son distintos. Algunos son en lienzo, pero también cartón piedra rugosa, que estuve investigando bastante tiempo sobre él, porque es muy consistente y hay que trabajarlo mucho. El cartón piedra no pega como una madera, por ejemplo, y tuve que hacer muchas pruebas, investigar sobre mis formas, pero todo referido al mar, exclusivamente sobre él. No quise mezclar en esta exposición otras etapas, no es una antológica, sino exclusivamente centrada en esa etapa que ya terminé y que se puede ver por primera vez en Galicia en el Museo de Lugo. En el futuro irá a otros sitios, está previsto que el próximo año viaje a Madrid y a Murcia.

Con 82 años sigo trabajando, esta misma noche hasta las 8,30 de la mañana.. Me entretengo en el estudio, pongo música, estoy siempre dibujando

La temática del mar es nueva pero no así su interés artístico por la naturaleza

La naturaleza es muy importante en mi obra, y el mar, por supuesto, es parte de ella. Quise pintarlo al final de la tarde, al amanecer, o un día de lluvia, en un cuadro por ejemplo se nota que está lloviendo, en una mañana que sería fea en la realidad pero muy especial en esa obra.

Ruibal es una de las grandes referencias de la plástica gallega contemporánea. / Gustavo Santos

¿En qué proyectos trabaja ahora?

En otra etapa, que tampoco la conoce nadie. Con 82 años sigo trabajando, esta misma noche hasta las 8,30 horas de la mañana. Ya sabes cómo trabajo: me entretengo en el estudio, pongo música, estoy siempre dibujando. Ahora tengo un encargo de un gran mural y llevo un mes haciendo los bocetos, mezclo ideas, formas, incluso etapas, y ya he hecho como 40.

¿Rompe mucha obra?

Mucha, lo mío es romper y romper. Si una obra no me gusta no me conformo con borrarla, tengo que romperla. Rompo mucha obra, siempre lo he hecho: lo hacía cuando era joven y lo sigo haciendo en la ancianidad (risas). No cambio.