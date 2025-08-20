Marín de Cine arranca con más de 240 obras y homenajeará a Mabel Rivera

La cuarta edición del MACM o Muestra Audiovisual de Cine de Marín arranca hoy y durante tres días la localidad en un verdadero set «de película». El festival audiovisual, que se celebra hasta el sábado, cuenta con programación para todos. «Tendrá más proyecciones, actividades y talleres para los más pequeños», según Daniel Antelo, director del festival, que además señala que la Muestra se integra en el Ciclo Mestre Mateo y que esto permitirá contar con filmes como «As neves» o «Salvaxe».

Esta edición llega con un récord con respecto a la participación, ya que se recibieron más de 300 cortometrajes y 42 webseries, donde se notó especialmente que el MACM pasase a formar parte del circuito internacional de web series.

Una de estas webseries -producciones audiovisuales distribuidas a través de internet- que se proyectarán fue rodada en Marín y presenta la villa marinera con un tinte cinematográfico que junta el universo western de John Balan y el humor en una producción divergente y singular.

La programación usará como escenario varios lugares significativos de la ciudad: El museo Manuel Torres, La Bailona en el Paseo Alcalde Blanco, el Hotel Villa de Marín, las Casas de Cultura de Santomé y Seixo o el Ateneo Santa Cecilia son algunos de los lugares que reunirán los diversos actos.

Algunas de las citas señaladas serán la proyección del largometraje documental «Salvaxe» dirigido por Emilio Fonseca hoy miércoles a las 21.00 horas en el Parque Azul de Cantodarea o la Gala de entrega de premios que tendrá lugar el sábado a las 20.00 horas en el Museo Manuel Torres.

Ese día será también el homenaje a una de las grandes figuras de la escena gallega: la actriz Mabel Rivera, con una trayectoria ejemplar que abarca más de cuatro décadas en el teatro, cine y televisión. Reconocida por papeles memorables en series como Platos combinados o películas como Mar adentro, Rivera representa una generación de artistas que asentaron los cimientos del audiovisual gallego actual. El homenaje incluye, además, la proyección del documental ‘Altri Non, la batalla definitiva’, en el que la propia Mabel Rivera participa cómo productora ejecutiva y narradora.

Además, durante los tres días se sucederán proyecciones y masterclass para que todos los interesados en lo audiovisual se acerquen. El festival tiene planeadas citas para los más pequeños como el Taller Infantil Audiovisual sobre efectos especiales o la sesión infantil de proyecciones.