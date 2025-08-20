Marín cancela los fuegos de Loira ante el elevado riesgo de incendios

El Concello de Marín anunció ayer la cancelación de la tradicional tirada de fuegos artificiales de Loira, previstos para la noche del próximo sábado, ante el elevado riesgo de incendios en Galicia. El gobierno local subraya que «la proximidad a los montes Sobareiro y a Cova supone un gran riesgo». Eso sí, se mantiene la fiesta organizada por los locales de hostelería».

En el comunicado donde se anuncia la suspensión, el Concello muestra «el más absoluto apoyo a todas las personas y poblaciones afectadas por esta tragedia (de la ola de incendios forestales) así como a todos los efectivos que realizan una incansable labor de extinción».

Además, recuerdan a la población que extremen las precauciones y subraya las recomendaciones de Medio rural para prevenir fuegos en el monte, como «revisar las prohibiciones existentes en este periodo de alto riesgo de incendios en la web de la consellería, no realizar quemas ni arrojar colillas al suelo y evitar el uso de maquinaria que pueda lanzar chispas e iniciar un fuego».