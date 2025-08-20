La Guardia Civil detiene a un hombre de 34 años por un de incendio forestal en Poio

La Guardia Civil de Pontevedra ha detenido a un varón de 34 años con antecedentes penales y vecino de Poio por un presunto delito de incendio forestal

La patrulla que estaba de servicio recibe aviso de un incendio en la zona de O Vao y al llegar al lugar encuentra a un grupo de personas que señalaba a un domicilio y diciendo a viva voz que el autor de los hechos se encuentra en el interior.

Al aproximarse los agentes les recibe un varón y les manifiesta en varias ocasiones ser el autor del incendio, motivo por el cual proceden a su detención por un presunto delito de incendio.

El detenido junto con las diligencias fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Pontevedra.