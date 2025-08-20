La Guardia Civil detiene a un hombre de 34 años por un de incendio forestal en Poio
El individuo admitió a los agentes ser el autor de un fuego en O Vao
R. P.
Pontevedra
La Guardia Civil de Pontevedra ha detenido a un varón de 34 años con antecedentes penales y vecino de Poio por un presunto delito de incendio forestal
La patrulla que estaba de servicio recibe aviso de un incendio en la zona de O Vao y al llegar al lugar encuentra a un grupo de personas que señalaba a un domicilio y diciendo a viva voz que el autor de los hechos se encuentra en el interior.
Al aproximarse los agentes les recibe un varón y les manifiesta en varias ocasiones ser el autor del incendio, motivo por el cual proceden a su detención por un presunto delito de incendio.
El detenido junto con las diligencias fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Pontevedra.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Emoción y nervios en el primer día de los 128 nuevos alumnos de la Escuela Naval
- Adiós a la «discoteca» urbana
- Los corsarios conquistan Marín
- Los vecinos denuncian que los altercados de los gorrillas se agravan: «Va a haber una desgracia»
- Caos para pagar y barreras levantadas en el parking de la plaza de Barcelos
- La Brilat de Pontevedra refuerza su despliegue contra los incendios forestales
- La delicatesen de la «semana grande»
- Una semana sin Policía Local en Poio por la falta de agentes: hay 4 de un total de 13