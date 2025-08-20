A Deputacion activa un plan de emprego nos concellos para 130 mozos
REDACCIÓN
A Deputación acaba de poñer en marcha unha nova convocatoria do programa +Emprega nos Concellos, que cun orzamento de 2,2 millóns de euros fará posible que ata 130 mozos desempregados teñan a súa primeira experiencia profesional nos concellos pontevedreses. As bases da convocatoria foron publicadas onte no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra e os concellos teñen un prazo de 15 días hábiles, a partir deste mañá, para presentar as súas solicitudes.
O programa +Emprega nos Concellos ten como obxectivo promover a inclusión social e a creación de emprego de calidade, así como o fomento da empregabilidade da cidadanía pontevedresa, dotando os mozos e mozas da provincia dunha primeira experiencia profesional mediante un contrato de traballo formativo de ata un ano de duración a tempo completo. A través desta experiencia búscase que adquiran competencias e habilidades tanto sociais como profesionais, ademais de romper a barreira que ten a mocidade para acceder a postos cualificados por falta de experiencia. O número de contratos dispoñibles para os concellos varía segundo a súa poboación. Deste xeito, os 11 concellos da provincia con ata 3.000 habitantes terán á súa disposición un contrato, os 25 concellos cunha poboación entre 3.001 e 10.000 habitantes contarán con dous contratos e, por último, os concellos con entre 10.001 e 50.000 habitantes poderán solicitar ata tres contratos.
- La rotura de una barandilla lleva a precintar temporalmente una de las atracciones de las fiestas de Pontevedra
- Adiós a la «discoteca» urbana
- Emoción y nervios en el primer día de los 128 nuevos alumnos de la Escuela Naval
- Los corsarios conquistan Marín
- Los vecinos denuncian que los altercados de los gorrillas se agravan: «Va a haber una desgracia»
- La Brilat de Pontevedra refuerza su despliegue contra los incendios forestales
- La delicatesen de la «semana grande»
- Una semana sin Policía Local en Poio por la falta de agentes: hay 4 de un total de 13