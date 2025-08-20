El curro de San Ramón alberga el fin de semana su Rapa das Bestas

La Asociación de Gandeiros Monte Castrove, con la colaboración del Concello de Poio y gracias a una subvención del Plan Social de Ence, acomete diversas mejoras en el curro de San Ramón con el objetivo de garantizar la seguridad y el buen desarrollo de la Baixada das Bestas, que se celebrará este fin de semana.

El alcalde de Poio, Ángel Moldes, se desplazó ayer hasta el recinto para comprobar de primera mano el avance de los trabajos, que incluyen el refuerzo de la protección del curro mediante la instalación de un vallado de madera en todo el perímetro, incluidas las escaleras de acceso. Además, se está sustituyendo la antigua caseta por una nueva estructura de madera, más amplia y funcional, destinada a albergar los equipos de retransmisión, sonido y megafonía.

También se instalan una nueva balaustrada en el exterior del recinto para mejorar la seguridad del público en las zonas más elevadas, especialmente durante la celebración de la Baixada, uno de los eventos más emblemáticos y concurridos en el final de verano en A Escusa.

Desde el Concello y la Asociación de Gandeiros destacan la importancia de que las actuaciones y proyectos se lleven a cabo de la mano de los colectivos locales, consensuados con ellos e impulsados por sus aportaciones, ya que son quien mejor conocen las necesidades reales y las prioridades de su actividad.

La celebración comienza el viernes a las 22.00 horas con una cena compuesta por pulpo, churrasco, bebida, postre, café y chupito amenizada por la actuación de Dieguiño e Laura. El precio para adultos es de 35 euros y para menores de 12 años, 18. El sábado la jornada comienza a las 9.00 horas con xuntanza de los caballos en el pastizal. A las 17.00 horas, se llevará a cabo el concurso de ‘aloitadores’, con premios para los tres primeros puestos. La noche concluirá con la actuación de Dieguiño e Dj Mingos Barbosa.

El domingo, último día de la fiesta, las actividades empezarán con dianas y alboradas a cargo de un grupo de gaitas Vides Novas. A las 12.00 hora se realizará la Baixada dos Cabalos al Curro de San Ramón. A las 13.00 horas será la misa solemne en honor a San Ramón. A las 17.00 horas será el momento de la Rapa, marca y venta de potros. El evento finalizará a las 20.30 horas con un sorteo tradicional y la suelta dos caballos para el monte a las 21.00 horas.