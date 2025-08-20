El cisma del Gremio de Mareantes de Pontevedra y la iglesia va a más

El cisma entre el Gremio de Mareantes de Pontevedra y el clero parroquial parece agravarse. Si ya en junio pasado la ancestral agrupación no participó en la procesión religiosa de Corpus al no ser consultada sobre el cambio de recorrido, ahora denuncia un nuevo "ninguno por la iglesia de la mano del párroco de Santa María la Mayor, Javier Porro".

Se trata del acto de inauguración, el pasado jueves 14 de agosto, de las obras de restauración del templo, financiado por la Xunta de Galicia. "En la celebración de dicho acto, no sabemos el porqué, el Gremio no fue convocado a asistir. El Gremio de Mareantes, que fue el promotor y el que financió en su totalidad las obras de esta Basílica, allí no estaba", denuncia su presidente, José Luis Arellano Guiance, que considera que el párroco "ha ofendido gravemente a nuestra entidad al no tener la consideración de hacernos partícipes de este acto".

Las desavenencias entre ambas partes vienen de lejos y parece que van a más, ahora por ser excluidos de "un acto tan relevante e importante por el simbolismo que implica para los Mareantes, la restauración que conservará para nuestras generaciones venideras el patrimonio cultural e histórico que nos legaron nuestros ancestros, para el uso y disfrute de la feligresía". Y es que la basílica fue impulsada y financiada en buena parte por los Mareantes hace cinco siglos.

Arellano Guiance subraya que pese a estros "desplantes, no podrán borrar de la historia de esta ciudad que el Gremio de Mareantes de Pontevedra fue y es parte de nuestra historia monumental y que gracias a ellos, hoy podemos disfrutar de nuestro templo más preciado, tanto por los que allí acuden a buscar refugio religioso, como los miles de visitantes que se deleitan visitándola"

"Seguiremos alzando la voz para que la ciudadanía sepa el agravio que se está cometiendo dentro de la iglesia contra este Gremio", insiste la agrupación, que también se sorprende de que en el citado acto "participe una asociación vecinal (no tenemos nada en contra de que allí estuvieran representando a sus vecinos) y no el Gremio de Mareantes, artífice de una joya arquitectónica y religiosa de la ciudad reconocido por la Xunta".

Pero el caso de la basílica no es el único del que se quejan los Mareantes, ya que también se sienten ofendidos por lo ocurrido dos días después, en las celebraciones dedicadas a San Roque, "santo arraigado a la Moureira y a sus arrabales". Señala en este caso, que tampoco fueron invitados, "sin mediar noticia alguna" pese a que "el Gremio de Mareantes está unido desde hace siglos a la congregación de San Roque (hoy desaparecida) y siempre fue invitado a estos actos debido a que la vinculación del Gremio con la zona, más que evidente".

Añade que "este Gremio no tiene más que palabras de agradecimiento hacia una persona en especial, Tino Peón (ya fallecido), que siempre supo respetar y darle su lugar en esa procesión al Gremio de Mareantes" y se queja de que "se utilizó la Cruz que pertenece al Gremio de Mareantes (Cruz que se utilizaba los entierros de los Mareantes) para presidir la procesión de San Roque"

"Estas faltas reiteradas de respecto ni se perdonarán ni se olvidarán por parte de todos y cada uno de los miembros del Gremio de Mareantes de Pontevedra", concluye José Luis Arellano Guiance.