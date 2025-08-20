El Camiño Portugués se llena en agosto y seis de cada diez peregrinos, extranjeros

El Camiño Portugués a Santiago, una de las rutas espirituales más famosas del mundo, se consolida como el segundo recorrido Jacobeo más concurrido tras el Francés. Sus dos variantes -la tradicional y la costera- coinciden en Pontevedra, donde miles de peregrinos se alojan en los numerosos albergues de la ciudad. Aunque es muy concurrida todo el año, la época de mayor afluencia de este recorrido es durante los meses del verano, donde muchos caminantes se animan a realizar el recorrido místico que atraviesa la Boa Vila.

Peregrinos posan ante el santuario / FdV

Los albergues de la ciudad llevan semanas llenos de peregrinos que buscan descansar durante una noche para continuar su trayecto. Esta situación de pleno es la que confirman desde el albergue público Virxe do Camiño, donde agradecen que cada vez la iniciativa privada aumente para que no lleguen a las situaciones de saturación que han caracterizado años anteriores. «Nosotros las 86 camas que tenemos están casi siempre al completo, pero no tenemos tanta cola como otros años y eso se debe a que existe más oferta de albergues privados» asegura Tino Lores, responsable de la Asociación de Amigos do Camiño, que además señala que debido a esta situación de variedad de oferta en estas fechas claves sienten un alivio.

Desde la gerencia del albergue también se asegura que este puede ser uno de los mejores años para el Camiño Portugués. «Nosotros nos conformamos con igualar la cifra del año anterior, que fueron alrededor de 150.000 peregrinos de ambas variantes de la ruta al acabar el año, pero creemos que es una cifra que con las predicciones que tenemos de momento vamos a ser capaces de superar» afirman.

Acerca del perfil más habitual que se aloja en el albergue, aseguraron que es principalmente femenino y por debajo de los 40 años. En cuanto a nacionalidades siguen aumentando la popularidad de la ruta entre los peregrinos extranjeros, principalmente de Portugal, Italia y diversos países asiáticos.

Sin embargo, durante este mes de agosto están notando frente a los meses de julio y junio un descenso en la llegada de peregrinos procedentes de los Estados Unidos. «Para muchos americanos agosto ya no es verano, ya empieza el periodo lectivo y acaban las vacaciones» explicaron desde el albergue como justificación a este paulatino descenso de una de las nacionalidades que más habitualmente frecuenta el Camiño.

Con respecto a los peregrinos españoles, provienen equitativamente de todas partes del país. «Hoy por ejemplo venía gente de Jaén, de País Vasco y de Gran Canaria» aseguró el gerente del albergue.

La ruta atrae a cientos de miles de personas cada año, con más de 67.000 personas que recogieron la Compostela en 2024 Este año los datos hasta ahora apuntan a una cifra muy similar, demostrando la constancia del interés por la ruta luso-galaica.

Además, se percibe cada vez más el aumento de interés de esta ruta por los caminantes extranjeros. De los peregrinos que ya han recibido el documento de certificación que acredita haber realizado el Camiño Portugués, más de un 60% del total proceden de origen foráneo. Entre ellos, los que más se repiten son los peregrinos portugueses, seguidos de los estadounidenses, los alemanes y los italianos. También se acercan para realizar esta ruta miles de peregrinos procedentes de Reino Unido, Países Bajos y Brasil.

Sobre todo, las visitas de peregrinos de los habitantes de este último país experimentaron una subida exponencial desde el año anterior.