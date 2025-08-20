Camilo emociona a "la tribu" de Costa Feira

Camilo conquistó ayer al público de Costa Feira en una noche vibrante, llena de energía y sentimiento. El colombiano levantó el telón con su tema "Una vida pasada", entrando en el escenario con un gran collar en el que destacaban las iniciales de sus hijos, Índigo y Amaranto, y de su mujer Evaluna. Tras la presentación, a la que le siguieron los temas "Millones" y "Favorito", el cantante animó a los espectadores al grito de "Boas noites tribu", como llama a su público.

Todos los asistentes fueron testigos de las distintas facetas del artista, observando a un Camilo alegre, enamorado, bailarín o melancólico en función de la canción. Además, el cantante dejó clara su habilidad como músico tocando diferentes instrumentos, como el güiro de madera, la guitarra clásica española, acústica o la armónica, entre otros.

Camilo ayer en Costa Feira / Iñaki Abella

Descalzo durante todo el concierto y encima de una colorida alfombra, el cantante mostró su lado más emotivo en temas como "No es secreto" o "Querida yo", canción que dedica, tal y como señaló en Sanxenxo, a una versión anterior de sí mismo, "al Camilo del pasado que creyó que nada de esto iba a ser posible".

A lo largo de todo el concierto, el artista destacó su admiración por Galicia, ensalzando el sabor del pulpo á feira, el idioma gallego y la belleza de Combarro y de las Islas Cíes.

El artista interpreta "Vida de rico" con su "tribu" / Iñaki Abella

El colombiano, con una mano en el micrófono y otra sujetando una pequeña cámara, se bajó del escenario para cantar con "la tribu" su popular tema "Vida de rico", donde se podía observar a un público emocionado coreando la canción. El artista aprovechó el momento para regalarle varias de sus pulseras a sus fans.

Después de interpretar varios de sus éxitos, en los que el público bailó y cantó a pleno pulmón, como "Tutu" y "Tattoo remix", Camilo le dedicó el tema "Una canción de amor para la pulga" a su esposa, Evaluna Montaner, quien se subió al escenario posteriormente en lo que fue la mayor sorpresa de la noche para interpretar juntos canciones como "Machu Pichu", "Plis", "Índigo" o "Por primera vez".

Camilo cantando "Machu Picchu" junto a su mujer Evaluna / Iñaki Abella

Finalmente, Evaluna vuelve a aparecer en el escenario principal de Costa Feira para cerrar por todo lo alto el concierto de Camilo con grandes globos de colores con la canción "Kesi".

El artista no quiso despedirse sin dedicar unas palabras a la situación que se está viviendo en España debido a los incendios: "Tengo el corazón con un montón de personas que no la están pasando muy bien a causa de los incendios, un pedazo de mi corazón va para estas personas. También quiero reconocer y agradecer la labor de lo equipos de rescate y bomberos que arriesgan su vida para salvar la nuestra", expresó.

Asistentes al concierto / Iñaki Abella

Camilo recorrerá los próximos meses distintas ciudades de España. "Viajamos más de 7.000 kilómetros para pasar este verano con ustedes tribu y para celebrar que amar es nuestra revolución", expresa el artista.