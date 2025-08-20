Calcinada en Caldas una casa que se utilizaba como almacén
Ocurrió a las seis de la mañana y no hubo heridos
N. D.
Pontevedra
Una casa deshabitada, que se utilizaba como almacén de material de una vivienda próxima, ha resultado calcinada en la madrugada de este miércoles en Caldas.
El incendio se originó sobre las seis de la mañana en Arcos da Condesa por causas no aclaradas, ya que el inmueble carecía de suministro eléctrico, por lo que se descartaría un posible cortocircuito.
Los propietarios residen enfrente de la casa afectada pero no se registraron heridos, según ha indicado el Servizo de Emerxencias de Cuntis, que acudió a sofocar las llamas, junto con agentes de la Policía Local de Caldas y otros efectivos.
En el almacén se guardaban diversos aperos, así como productos de la huerta, leña e incluso un pequeño tractor.
