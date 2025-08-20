El BNG de Poio pide «claridad» sobre la sede de la empresa de limpieza
REDACCIÓN
Poio
El BNG de Poio ha reclamado al alcalde Ángel Moldes «claridad» con respeto a la empresa de limpieza y recogida de basura «ante los últimos movimientos de su sede». La portavoz Marga Caldas instó al regidor a «admitir que la concesionaria cambió sus instalaciones a las cercanías de la cantera de A Graña a pesar de su compromiso con el vecindario de que no se instalaría allí» Para Caldas resulta «inaceptable que el alcalde diga que no saber realmente donde está asentada en estos momentos la empresa».
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La rotura de una barandilla lleva a precintar temporalmente una de las atracciones de las fiestas de Pontevedra
- Adiós a la «discoteca» urbana
- Emoción y nervios en el primer día de los 128 nuevos alumnos de la Escuela Naval
- Los corsarios conquistan Marín
- Los vecinos denuncian que los altercados de los gorrillas se agravan: «Va a haber una desgracia»
- La Brilat de Pontevedra refuerza su despliegue contra los incendios forestales
- La delicatesen de la «semana grande»
- Una semana sin Policía Local en Poio por la falta de agentes: hay 4 de un total de 13