El BNG de Poio pide «claridad» sobre la sede de la empresa de limpieza

El BNG de Poio ha reclamado al alcalde Ángel Moldes «claridad» con respeto a la empresa de limpieza y recogida de basura «ante los últimos movimientos de su sede». La portavoz Marga Caldas instó al regidor a «admitir que la concesionaria cambió sus instalaciones a las cercanías de la cantera de A Graña a pesar de su compromiso con el vecindario de que no se instalaría allí» Para Caldas resulta «inaceptable que el alcalde diga que no saber realmente donde está asentada en estos momentos la empresa».