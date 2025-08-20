Barreras de árboles autóctonos, estrategia en los montes del municipio frente al fuego

En medio del infierno que asola Galicia, en especial la provincia de Ourense, con miles de hectáreas arrasadas por el fuego, los comuneros del municipio de Pontevedra cruzan los dedos para que no se repita a orillas del Lérez esa tragedia y ponen sus esperanzas en las medidas de cuidado del suelo forestal que activaron en los últimos años las comunidades de montes, en parte con apoyo del viejo plan municipal del Monte Vivo.

Prescindir del eucalipto y, en menos medida, del pino, establecer plantaciones de especies autóctonas a modo de barrera contra el fuego y cuidar los manantiales centran la estrategia de los comuneros de Pontevedra, en especial en las parroquias más próximas al casco urbano, como es el caso de Mourente, Salcedo o Marcón.

Un ejemplo de esta estrategia se plasma en los montes de Mourente, que hace un año pusieron en marcha su iniciativa del «bosque protector». Luchar contra los incendios y proteger el agua eran los dos principales objetivos que se plantearon los comuneros. De este modo, la comunidad de montes de la parroquia pontevedresa ha optado por talar el eucalipto existente y sustituirlo por «frondosas autóctonas, con protagonismo para el carballo y el castiñeiro.

Además, también se plantaron, aunque en menor medida, ejemplares de bidueiro, arce, sobreira, loureiro, cerdeira brava o freixo. Este cambio se hizo, según el colectivo vecinal, para facilitar «la conservación o restauración en los casos necesarios de los paisajes naturales del bosque atlántico».

No obstante, la total falta de lluvia de este verano ha provocado que buena parte de esas nuevas plantaciones haya secado, según admitió ayer el presidente de la Comunidad de Montes, Carlos Morgade, por lo que será necesario realizar repoblaciones.

Además, la comunidad de montes de Mourente aprobó en asamblea un abanico de medidas para proteger sus terrenos, entre las que se encuentran programas de sensibilización y acciones de prevención contra los incendios, una mayor vigilancia ante posibles vertidos, luchar contra la erosión y controlar la proliferación de plantas invasoras como la acacia negra, la mimosa o la robinia.

Los usuarios del monte comunal también hicieron referencia a la necesidad de proteger el agua «debido al aumento constante del consumo». Para ello, elaboraron una estrategia de defensa de los manantiales del monte para mejorar su cuidado y el control de calidad del agua consumida. Este plan incluye mantener o restaurar si fuese necesario «el bosque de ribera en los cursos de agua de la parroquia que atraviesen montes vecinales».

«Hemos renunciado a la explotación productiva y ala venta de madera para configurar barreras de protección para evitar que los incendios se acerquen a la ciudad y actuar en beneficio de la sociedad».

Para mantener el uso social del monte, por ciclistas, paseantes, y vecinos que recogen castañas, es necesario prestar atención a la protección ambiental y patrimonial. Aumentar la capacidad de retención del CO2, proteger los manantiales de agua, la conservación del suelo y el fomento de los servicios culturales son otros de los aspectos que busca la Comunidade de Montes de Mourente en sus actuaciones.

Durante las últimas horas quedaron sofocados dos incendios en la comarca. En Poio se declaró de madrugada y afectó a 1,1 hectáreas y en A Lama llegó a calcinar algo más de siete.

La Xunta pide que los concellos extremen la vigilancia

El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, acompañado por el jefe del servicio de Prevención de Incendios Forestais, Manuel Francisco Gutiérrez, se reunió ayer con los representantes municipales de la provincia para reforzar la coordinación frente a la elevada actividad incendiaria en Galicia.En la reunión, Reguera recordó que «estamos ante una situación excepcional, que obliga a dar prioridad absoluta a la defensa de las personas y de las viviendas en aquellos lugares donde los incendios están avanzando con especial violencia».Asimismo, el delegado recordó que, pese a que hasta ahora «en la provincia de Pontevedra conseguimos controlar los fuegos, es importante mantener activa la coordinación y las vías de contacto para poder hacer frente a las posibles amenazas que se presenten en las próximas semanas». Por su parte, Gutiérrez explicó que desde el 1 de agosto se registraron 492 incendios en Galicia, unos 370 más que en el mismo período del año pasado. Solo en la jornada del domingo llegaron a declararse cerca de 30 nuevos fuegos en toda la comunidad, además de los que ya estaban activos. Durante la reunión, la Xunta solicitó a los alcaldes que extremen la vigilancia en zonas de especial sensibilidad y se revise el estado de las franjas secundarias y se informe a los vecinos de la importancia de mantener estos espacios libres de biomasa.

Por su parte,la Plataforma Por un Monte Galego Con Futuro ha convocado para mañana jueves concentraciones, en ciudades y pueblos de toda Galicia bajo el lema ‘A política forestal do PP queima os nosos montes e as nosas casas’. ante los incendios que calcinan en la comunidad gallega. En Pontevedra es a las 20.00 hora en la plaza de la Peregrina.La entidad pide movilizarse «por un monte gallego con futuro. En Ourense, la provincia más afectada, ya hay convocada una concentración.