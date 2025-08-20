Altamira alza la voz: «La falta de atención «viene de muchos años atrás»

La Asociación de Vecinos Altamira-San Antoniño, en representación del barrio, denuncian la falta de atención por parte de las instituciones públicas, a las que reclaman que «se aborden los temas pendientes».

Para presionar al Concello de Pontevedra a la toma de medidas, han decidido colocar una pancarta con el lema «Altamira existe, mellora xa!». Con ella pretenden transmitir su sentimiento de abandono, que «viene desde muchos años atrás», y expresar su indignación ante «las promesas que no se están materializando», según comenta David Pereira, el presidente de la asociación.

En primer lugar, reclaman la ejecución inmediata del proyecto de urbanización de varias zonas del barrio, un diseño que se iba a redactar a finales del pasado verano de 2024, pero que se fue atrasando. Como consecuencia, la asociación presentó un escrito con 900 firmas para ejercer presión, pero no fue hasta marzo cuando se aprobó la licitación del proyecto, para el que se presentaron varios estudios, aunque ninguno adjudicado de forma definitiva, según cuenta Pereira.

Al respecto, el Concello explicó ayer que ya han seleccionado a la consultora, pero una alegación de última hora obligó a reiniciar el proceso, ya resuelto y pendiente de la firma del contrato.

Otro asunto es la reforma de las escaleras del final de la calle Altamira, que conectan la parte alta del barrio con la baja. Tras varias reuniones y «la buena disposición de los propietarios de la zona», quienes entregaron la documentación pertinente y las escrituras de sus fincas al Concello el año pasado, «no se da puesto una solución encima de la mesa». Por otro lado, también se reclama el compromiso de pintar dos plazas de vehículos para personas con discapacidad, señalizadas ya desde enero.

«Además, este año la gente está muy enfadada porque llevamos todo el verano con conciertos, ferias, el Multisport y demás eventos en los que se restringía el aparcamiento y había calles cortadas», comenta el presidente de la asociación, por lo que los vecinos se quedaban sin plazas para aparcar sus vehículos.

Por todo esto, desde la asociación de vecinos quieren dejar claro el sentimiento de abandono hacia el barrio, ya que no sienten «que la Administración ni el Ayuntamiento de Pontevedra les apoye», y reclamar que se lleven a cabo estos temas a la mayor brevedad posible.