Más de 200 atletas se dan cita en tres pruebas de orientación

El club Aromon Pontevedra, centrado en los deportes de montaña, organiza este fin de semana unas jornadas compuestas por tres pruebas deportivas en las que participarán más de 200 atletas procedentes de distintas partes de España.

La primera de ellas es el Campionato Xunta de Galicia Trail-O, que será el sábado a las 16.30 horas en Monte Porreiro. Se trata de un torneo de orientación y precisión inclusivo, en el que no se premia en sí la carrera, sino la exactitud en el encuentro de los puntos de control, lo que permite la participación de personas con movilidad reducida, incluso la de aquellas que requieran el uso de silla de ruedas, con el fin de facilitar su inclusión social.

Ese mismo día por la noche habrá una prueba oficial de la VI Liga Galega de orientación «sprint», denominada así por el tipo de recorrido, que es de corta duración. Se realizará en la Illa das esculturas a las 21.30 horas. Además, allí también se llevará a cabo una actividad de iniciación a la orientación, con participantes del programa «Ponteverán», dirigido a todos los públicos.

La última prueba de orientación «sprint», que cuenta actualmente con 110 inscripciones y también forma parte de la Liga Galega, se desarrolla el domingo a las 11.00 horas en el casco urbano de la ciudad.

Manuel Beloso, vicepresidente del club Aromon Pontevedra, remarca que son «calificados como una disciplina minoritaria. Sin embargo, en el fútbol hacen deporte cerca de una veintena de personas, mientras que en estas jornadas van a participar más de 200 deportistas, por lo que todo depende, como siempre, de dónde se ponga el foco».